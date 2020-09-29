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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün saat 11.00'de Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) açıklayacak. YEP ile 2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak.

Genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda oluşturulan programda, temel ekonomik büyüklükler yanında, makro politikalar, ilkeler ve hedefler de yer alacak. Programın özel sektör için öngörülebilirliği artırması amaçlanırken sektörel bazlı hedefler belirlenecek.