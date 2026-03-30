        Yeni haftada hava nasıl olacak? 30 Mart Pazartesi il il hava durumu: Meteoroloji uyardı! İstanbul'da yağış devam edecek mi?

        Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle İstanbul'da hafta sonu boyunca etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı ve hava ulaşımını olumsuz etkilerken, bazı uçuşlar farklı havalimanlarına yönlendirildi. Vatandaşlar "Yağmur ne zaman duracak?" sorusuna yanıt ararken, sıcaklıkların salı gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak artması bekleniyor. Peki, yeni haftada hava nasıl olacak? İşte güncel hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2026 - 12:03 Güncelleme:
        İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkili olan sağanak yağış hayatı zorlaştırdı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşım aksarken, hava trafiğinde de aksamalar yaşandı. Meteoroloji’nin güncel değerlendirmelerine göre yağışların kısa süre daha etkili olması, ardından hava sıcaklıklarının kademeli olarak yükselmesi öngörülüyor. İl il hava durumu tahminleri ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte bilgiler...

        YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bu akşam saatlerinde İzmir, Muğla, Burdur, Isparta çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in doğusunda Güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

        Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının Salı günü batı kesimlerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        GÜNCEL HAVA DURUMU

        İSTANBUL 8°C, 11°C

        Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İZMİR 8°C, 18°C

        Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı.

        ANKARA 3°C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu.

        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        "Önce Amerika" mı "önce savaş" mı?
        "Önce Amerika" mı "önce savaş" mı?
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Bakanlıktan plaka açıklaması
        Bakanlıktan plaka açıklaması
        ABD Başkanı Trump'ın hedefi uranyum mu?
        ABD Başkanı Trump'ın hedefi uranyum mu?
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        Seddülbahir Kalesi'ne Avrupa'dan çifte ödül
        Seddülbahir Kalesi'ne Avrupa'dan çifte ödül
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        Seda Sayan'dan tepki
        Seda Sayan'dan tepki
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        İlk vücut yarışmasını kazandı
        İlk vücut yarışmasını kazandı
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        "Ne korktum ne de kaçtım"