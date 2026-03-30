Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika hava durumu raporuna göre Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle İstanbul'da hafta sonu boyunca etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı ve hava ulaşımını olumsuz etkilerken, bazı uçuşlar farklı havalimanlarına yönlendirildi. Vatandaşlar "Yağmur ne zaman duracak?" sorusuna yanıt ararken, sıcaklıkların salı gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak artması bekleniyor. Peki, yeni haftada hava nasıl olacak? İşte güncel hava durumu...
İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkili olan sağanak yağış hayatı zorlaştırdı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşım aksarken, hava trafiğinde de aksamalar yaşandı. Meteoroloji’nin güncel değerlendirmelerine göre yağışların kısa süre daha etkili olması, ardından hava sıcaklıklarının kademeli olarak yükselmesi öngörülüyor. İl il hava durumu tahminleri ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte bilgiler...
YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bu akşam saatlerinde İzmir, Muğla, Burdur, Isparta çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in doğusunda Güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?
Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının Salı günü batı kesimlerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
GÜNCEL HAVA DURUMU
İSTANBUL 8°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 8°C, 18°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı.
ANKARA 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu.