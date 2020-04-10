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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının yaygınlaşmasıyla birlikte sağlık çalışanlarının virüsten korunmak için kullandıkları malzemelere ihtiyacı artıyor.

İç giyim, pijama, ev giyim ve spor giyim sektöründe faaliyet gösteren Yeni İnci'den yapılan açıklamada, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve İstanbul Tıp Fakültesi’nde hizmet veren sağlık çalışanları için koruyucu tulum ve maske bağışı yapıldığı kaydedildi.

Ülke olarak geçirilen zorlu günlerin birlik ve beraberlik içinde atlatılacağının altını çizen Yeni İnci Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Atakan, "Virüsün yayılmasını ve toplumun zarar görmesini engellemek için gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte herkesin üstüne düşen görevi yerine getirmesi ve zorunlu olmadığı sürece evden çıkmaması büyük önem taşıyor. Biz de tüm hijyen önlemlerimizi alarak dönüşümlü olarak çalışmaya başladık. Bu dönemde birçok şirket gibi bizim de ilk önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığını koruyabilmek" dedi.

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