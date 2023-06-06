İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı görevini devralmasının üzerine İstanbul valisinin kim olduğu günün en çok araştırılan konularından biri oldu. İstanbul Valisi olacak yeni kişi hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, Yeni İstanbul Valisi kim olacak, açıklandı mı? İşte, konuyla ilgili güncel bilgiler...