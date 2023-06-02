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Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AK Parti'li Ali İhsan Yavuz tarih verdi!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Cumhurbaşkanlığı kesin seçim sonuçlarını açıklarken, Yeni Kabine'nin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimi Sonuçlarına göre Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. 28. Dönem milletvekilleri 1'inci Yasama Yılı'nın açılışında yemin edecek. İşte 2023 Kabine Listesi ve Yeni Bakanlar Kurulu'na ilişkin detaylar...

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  • YENİ KABİNE LİSTESİ 2023 | Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni Bakanlar Kurulu'nda kimler olacak?

    Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemine 2 Haziran itibarıyla başlarken gözler Kabine Listesi ve Yeni Bakanlar Kurulu'na çevrildi. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerimin ardından 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Resmi Gazete'de yayımlanarak netleşti. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinin ardından "Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak, Bakanlar kimler olacak?" araştırmaları hız kazandı. 28. Dönem milletvekilleri, 2 Haziran Cuma günü TBMM Genel Kurulu’nda yemin ettikten sonra görevlere başlayacaklar. İşte 2023 yeni kabine listesi hakkında merak edilenler...
  • YENİ KABİNE LİSTESİ 2023 | Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni Bakanlar Kurulu'nda kimler olacak?

    MECLİS AÇILIYOR!

    TBMM yeni yasama dönemine 2 Haziran'da başlıyor. "En yaşlı üye" sıfatıyla görevi Mustafa Şentop'tan devralacak Devlet Bahçeli yemin ettikten sonra Meclis'i açacak. 600 milletvekili yemin edecek.
  • YENİ KABİNE LİSTESİ 2023 | Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni Bakanlar Kurulu'nda kimler olacak?

    TBMM GENEL KURULU TOPLANIYOR

    28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekilleri 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı'nın açılışında yemin edecek.

    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilanının ardından TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğü'ne göre saat 14.00'te çağrısız toplanacak.
  • YENİ KABİNE LİSTESİ 2023 | Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni Bakanlar Kurulu'nda kimler olacak?

    BAHÇELİ TBMM GEÇİCİ BAŞKANI OLDU!

    Yeni yasama döneminin ilk birleşiminde milletvekilleri yemin edecek. Genel Kurulun ilk birleşimini, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, en yaşlı üye sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olarak yönetecek.
  • YENİ KABİNE LİSTESİ 2023 | Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni Bakanlar Kurulu'nda kimler olacak?

    EN GENÇ MİLELTVEKİLLERİ KATİP ÜYELİK YAPACAK

    İçtüzüğe göre, en genç altı milletvekili, geçici olarak katip üyelik yapacak. Bu kapsamda TBMM Geçici Başkanlık Divanı'nda AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın görev yapacak.

    Geçici Başkanlık Divanı, TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı seçimine kadar görev yapacak.
  • YENİ KABİNE LİSTESİ 2023 | Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni Bakanlar Kurulu'nda kimler olacak?

    YENİ KABİNE NE ZAMAN KURULACAK?

    Yeni Kabine'nin ne zaman kurulacağı henüz açıklanmadı. 28. Dönem Milletvekili kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanırken TBMM İçtüzüğü’ne göre milletvekili seçimi kesin sonuçlarının ilan edildi.

    Yeni Kabine listesi üyelerinin 3 Haziran 2023 Cumartesi akşamı açıklanması bekleniyor.
  • YENİ KABİNE LİSTESİ 2023 | Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni Bakanlar Kurulu'nda kimler olacak?

    YENİ BAKANLAR KİMLER OLACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" açıklamasında bulunurken gözler ''Kabine ne zaman değişecek, isimler belli oldu mu?'' sorularına çevrildi.

    Fakat Yeni Bakanlar Kurulu'nda yeni kabine listesinde yer alacak isimler henüz açıklanmadı. Yeni Kabine listesi üyelerinin Haziran ayında resmi olarak açıklanması bekleniyor.
  • YENİ KABİNE LİSTESİ 2023 | Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni Bakanlar Kurulu'nda kimler olacak?

    "CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZYILINA YAKIŞAN BİR KABİNEMİZ OLACAK"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meclis'in 28. dönem açılışını Devlet Bey'in başkanlığında gerçekleştireceğiz. Devlet Bey daha önce böyle bir şeyi kabul etmemişti. Ricada bulunduk ve kabul etti. Parlamentoyu açacağız ve süreci başlatacağız.

    Kabine konusunda ise Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz.

    Kadrolarımızı yenilemekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız. Dinamik ekiplerle yolumuza devam ettik. Pek çok değerli ismimiz mevcut. Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak." ifadelerini kullandı.
  • YENİ KABİNE LİSTESİ 2023 | Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Yeni Bakanlar Kurulu'nda kimler olacak?

    AK PARTİ'DEN KABİNE AÇIKLAMASI!

    AK Parti MYK seçim sonrası ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Çelik'in açıklaması...

     

    "Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yeni kabinenin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor; zira cuma günü bunun olabileceği söyleniyor. Net olarak belli oldu mu?' sorusuna, Çelik, "YSK, milletvekilliği seçimi kesin sonuçlarını açıkladı. O sebeple 3 gün içerisinde yemin olacak. Fakat cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçlarını açıklamadı. YSK'nın o açıklamasını beklememiz gerekiyor. YSK o açıklamayı yaptıktan sonra yemin töreni ve kabine takdimi başlayacak. Yemin törenin yapıldığı akşam hem kabine açıklanmış olacak hem de tören yapılacak. Pek çok devlet başkanı gelmek istiyor. Ama şimdi daha net bir listede yok. Süreçte devam ediyor. Ama geniş bir katılımla da o törenin gerçekleşeceğini değerlendiriyoruz."

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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