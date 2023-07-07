Temmuz 2023 kimlik yenileme ve değiştirme harç ücreti ne kadar, kaç TL oldu?
Kimlik yenileme ve değiştirme harç ücreti, Resmi Gazete'nin yayımlanmasının ardından gündeme geldi. 7 Temmuz 2023 Cuma tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarı yüzde 50 oranında artırıldı. Vergi ve harçlara gelen zammın ardından gözler yeni kimlik yenileme ve değiştirme ücretine çevrildi. İşte 2023 Temmuz yeni T.C. kimlik kartı yenileme ve değiştirme harç ücreti hakkında merak edilenler...
T.C. kimlik kartı ile diğer değerli kağıtların harç ücretlerine zam geldi. 7 Temmuz 2023 Cuma tarihli Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarı yüzde 50 artırıldı. Yurt dışından gelen telefonların kullanım harcı 6 bin 91 liradan 20 bin liraya çıkarılırken 10 yıllık pasaport bedeli 5.444 TL oldu. Vergi ve harçlara gelen zammın ardından "Temmuz kimlik yenileme ve değiştirme harç ücreti ne kadar, kaç TL oldu?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 Temmuz T.C. kimlik kartı yenileme ve değiştirme harç ücretine ilişkin merak edilenler...
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarı yüzde 50 artırıldı. Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ise 20 bin TL oldu.
VERGİ VE HARÇLARA ZAM GELDİ
492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.
KİMLİK KARTI YENİLEME VE DEĞİŞTİRME HARÇ ÜCRETİ NE KADAR?
Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvuru ücreti 83,00 TL,
Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ücreti 83,00 TL,
Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli 83,00 TL ve
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli ise 166,00 TL olarak ödeniyor.
2023 TEMMUZ YENİ KİMLİK KARTI ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Harçlara gelen yüzde 50'lik zammın ardından kimlik kartı yenileme ve değiştirme harç ücretleri iki katına çıktı.
Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvuru ücreti 166,00 TL,
Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ücreti 166,00 TL,
Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli 166,00 TL ve
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli ise 332,00 TL olacak.