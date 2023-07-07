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T.C. kimlik kartı ile diğer değerli kağıtların harç ücretlerine zam geldi. 7 Temmuz 2023 Cuma tarihli Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarı yüzde 50 artırıldı. Yurt dışından gelen telefonların kullanım harcı 6 bin 91 liradan 20 bin liraya çıkarılırken 10 yıllık pasaport bedeli 5.444 TL oldu. Vergi ve harçlara gelen zammın ardından "Temmuz kimlik yenileme ve değiştirme harç ücreti ne kadar, kaç TL oldu?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 Temmuz T.C. kimlik kartı yenileme ve değiştirme harç ücretine ilişkin merak edilenler...