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Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifinin etki analizine göre, 50 bin konut için Hazine katkısının maliyetinin bu yıl 2,75 milyar lira; 2023, 2024 ve 2025 yılları için toplam 18 milyar 220 milyon lira olacağı öngörülüyor

Yeni Konut Finansman Programına ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
AA

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda, Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Teklifin etki analizine göre, vatandaşların kullanacakları konut finansmanlarında, ilk 3 yıl boyunca gelirlerinin belirli bir düzeyinde taksit ödemesi yapabilmelerini sağlamak adına Hazine tarafından geri ödeme koşuluyla ve yüklenici tarafından geri ödemesiz katkı sunulacak.

Düzenlemeyle program kapsamında faiz oranı/kar payı, vade, finansman tutarı, hane gelirine ilişkin sınırlamalar gibi özelliklerin belirlenebilmesi için Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Program kapsamında uygun koşullarda sağlanacak finansman için Hazine tarafından uygun finansman enstrümanlarıyla kaynak sağlanması planlanıyor.

Program çerçevesinde ilk aşamada 2 milyon liraya kadar 0,69; 2 milyon lira ile 4 milyon lira arası için 0,79; 4 milyon lira ile 5 milyon lira arasındaki krediler için 0,99 faiz oranı/kar payı ile finansman kullandırılması öngörülüyor.

Program kapsamında bu yıl 100 bin konut için finansman kullanılacağı varsayıldığında ve bu konutların yaklaşık yarısının bankalar tarafından esnek ödeme planı ile sunulacağı öngörüldüğünde, 50 bin konut için kullanılacak finansman için Hazine katkısı sağlanması tahmin ediliyor.

İlk 3 yıl için Hazine katkısı projeksiyonuna göre, 2023 yılı için Hazine katkısının toplam maliyetinin 2,75 milyar lira olması bekleniyor. 100 bin konutun tamamı için Hazine katkısı alınması durumunda ise bu tutar en fazla 2 katına çıkabilecek.

Hazine katkısının maliyetinin, 50 bin konut için 2024 yılında 8 milyar 580 milyon lira, 2025 yılına 6 milyar 890 milyon lira; 2023, 2024 ve 2025 yıllarında toplam 18 milyar 220 milyon lira olması öngörülüyor.

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