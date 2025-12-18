Yeni kurulacak şirketlere elektronik ticari defter zorunluluğu

Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren kurulacak tüm şirketler için Elektronik Ticari Defter Sistemi’nin (ETDS) zorunlu olacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ticari defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, tutulması, saklanması ve ibrazına ilişkin düzenlemeleri içeren “İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ”in 1 Temmuz 2025’te yürürlüğe girdiği ve aynı tarihte ETDS’nin kullanıcıların hizmetine sunulduğu hatırlatıldı.

Tebliğ kapsamında, kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Ticaret Bakanlığı iznine tabi olan şirketlerin, genel kurul toplantı ve müzakere defteri ile pay defterini elektronik ortamda tutma yükümlülüğü bulunuyor. Bu şirketler için ETDS’ye geçiş süresinin 1 Ocak 2026 tarihinde sona ereceği bildirildi.

Yetkililer, söz konusu şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri açısından belirtilen tarihe kadar ETDS’ye dahil olmalarının önem taşıdığını vurguladı.

Açıklamaya göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren ticaret siciline tescil edilecek tüm şirketler, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterini ETDS üzerinden tutmakla yükümlü olacak. Şirket kuruluşunun tesciliyle birlikte, herhangi bir ek işleme gerek kalmadan ticari defterler eş zamanlı olarak elektronik ortamda kullanıma açılacak.