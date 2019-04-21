Yeni Malatya'nın hedefi kupada final

Ligde oynadığı 29 haftada topladığı 38 puanla 6'ncı sırada yer alan sarı siyahlılar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final son maçında Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı kırmızılıları perşembe günü saat 20.00'de sahasında oynayacağı maç ile ilgili konuşan Yeni Malatyaspor'un basın sözcüsü Erdal Gündüz, ligde hedeflerinin ilk 5'te kalmak olduğunu, kupada ise finale yükselip, o maçı kazanmak istediklerini belirterek şunları söyledi: "Ligin 29'uncu haftasında Trabzonspor maçında iyi mücadele ettik. Bu mücadelede takımımız gösterdiği gayretler sonrası 2-1 mağlup oldu. Ancak yenilmesine rağmen biz ligin ilk 5'ine tutunma düşüncemizden vazgeçmedik. Trabzonspor maçına gelen taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Onlar takımın her zaman 12'nci adamı oldu. Kupa maçına gelince de Galatasaray ile oynadığımız ilk maçta 0-0 eşitlik bizi bir adım öteye götürdü. Malatya futbol tarihinde ilk oynanan kupanın yarı final son maçında avantajlıyız. Bu avantajı iyi kullanarak finale yükselmek istiyoruz. Burada taraftar etkeni de çok önemli, tüm taraftarlara çağrıda bulunuyorum; ne olursa olsun gelsinler, büyük Malatyaspor'a gönül vermiş taraftarlımızı hafta içi oynanacak olan maça davet ediyorum. Taraftarlar yoksa 1 kişi eksiğiz demektir."