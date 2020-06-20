BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. 40. dakikada Umut Bulut'un golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip ilk 45 dakikayı önde tamamladı.

76. dakikada penaltı kazanan Göztepe'de topun başına geçen Alpaslan Öztürk hata yapmayarak skoru eşitleyen golü kaydetti.

Bu gole hızlı cevap veren Yeni Malatyaspor, 78. dakikada Vidar Kjartansson'un golüyle yeniden öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Yeni Malatyaspor kritik bir 3 puan aldı ve puanını 28'e yükseltti. Sarı-siyahlılar ayrıca 2020 yılındaki ilk galibiyetini elde etti. Yeni Malatyaspor bundan önceki son galibiyetini, 15 Aralık 2019'da Beşiktaş deplasmanında almıştı.

MAÇIN DAKİKALARI

10. dakikada Göztepe'de Soner Aydoğdu'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.

12. dakikada Chebake'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, Göztepe savunması topu uzaklaştırdı.

35. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Wilczek'in vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

38. dakikada Mossoro'nun ceza sahası dışına doğru gönderdiği topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

41. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan Gökhan Töre'nin ceza sahasına ortasında Umut Bulut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Beto'nun solundan ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

62. dakikada Sakıb Aytaç'ın kaleci Farnolle'ye verdiği geri pas kısa düştü. Tripic, önünde kalan meşin yuvarlağı bekletmeden ceza sahasına gönderdi. Araya giren Hadebe, topu taca yolladı.

73. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında, Serdar Gürler ceza sahasına ortasını yaptı. Topa kafayı vuran Wilczek, kaleci Farnolle'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Özgür Yankaya, penaltı noktasını gösterdi. 76'ncı dakikada penaltıyı kullanan Alpaslan Öztürk, meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 1-1

Bu arada, hakem Özgür Yankaya, penaltı kararının ardından yoğun itirazlarda bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ı dördüncü hakemin uyarısı üzerine kırmızı kartla tribüne gönderdi.

78. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Sol kanattan gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında, Gökhan Töre'nin ceza sahasına gönderdiği topu arka bölümde Youssuf Ndayishimiye kafayla altıpasın içine indirdi. Bu bölümdeki Kjartansson'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

Karşılaşma, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.