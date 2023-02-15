Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol 1. Lig Yeni Malatyaspor
ABONE OL

Yeni Malatyaspor: Bu vefasızlığı asla unutmayacağız

Yeni Malatyaspor, Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül'ün deprem nedeniyle ödemelerinin gecikmesinden dolayı sözleşmelerini tek taraflı feshettiğini açıkladı. Malatyaspor oyunculara, "Bu vefasızlığı asla unutmayacağız" diyerek tepki gösterdi

Yeni Malatyaspor: Bu vefasızlığı asla unutmayacağız
İHA

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle ligden çekilme kararı alan Yeni Malatyaspor'da 2 ayrılık yaşandı. Spor Toto 1. Lig ekibi, Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül'ün sözleşmelerini tek taraflı feshettiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanan deprem sonrasında çok büyük bir afetin içerisinde kaldık. Futbolcumuz Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık ve bu süreçte ligden çekilme kararı aldık. 13.02.2023 Pazartesi günü ödemesi yapılacak olan ancak deprem dolayısıyla geciken ödemeleri beklemeyen Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül, kulüplerine ve bu şehre büyük bir vefasızlık yaparak, sözleşmelerini tek taraflı olarak fesih ettiler. Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacımız olan şu dönemde yaptıkları bu vefasızlığı asla unutmayacağız" ifadelerine yer verildi.

LİGDEN ÇEKİLDİLER

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili vuran deprem felaketinin ardından Süper Lig ekibi Gaziantep FK, 1. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor ve 2. Lig takımı Diyarbekirspor, ligden çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetinde yaşanan depremden birçok şehrimiz gibi Malatya’mız da etkilenmiş bulunmaktadır. Şehrimizi ve ülkemizi derinden etkileyen bu afet karşısında, ilimizde hayat durma noktasına gelmiştir. Aynı zamanda bu depremde, kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan’da vefat etmiştir. Henüz acılarımız taze ve yaralarımızı sarmakla meşgul durumdayken, futbol oynamak gibi bir düşünce içerisinde değiliz. Bu durumda şehrimizde futbol oynamaya uygun bir ortam da bulunmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, Türkiye Futbol Federasyonu’na ligden çekilme talebimizi iletmiş bulunmaktayız. Kamuoyuna önemle duyurulur!"

DOĞUKAN EMEKSİZ'DEN YANIT!

Doğukan Emeksiz'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Belirtmek isterim ki ülkemizde yaşanan deprem felaketinden 1 ay önce yasal hakkımı kullanarak kulübümün üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmesini, aksi halde sözleşmemi feshedeceğime yönelik ihtarname gönderdim. İhtarnameden haberdar olan kulüp başkanımız bana ağza alınmayacak küfürler etti ve kadro dışı bırakacağı konusunda tehdit etti. Ben sükunetimi koruyarak işimi yapmaya devam ettim. Kulübün verilen 30 günlük süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmedi. Buna rağmen yaşanan deprem felaketi nedeniyle Kulüp Başkanı Ahmet Yaman'ı arayarak sezon sonuna kadar kulübümde kalıp, bir kuruş bile almadan sezon sonuna kadar savaşacağımı söyledim. En doğru kararın bu olacağını düşündük. Gelinen süreçte Yeni Malatyaspor'un ligden çekileceğini bildirmesi ve bunun kesinleşmesi nedeniyle fesih hakkımın son gününde fesih hakkımı kullandım. Eğer Yeni Malatyaspor lige devam etseydi, kesinlikle sözleşmemi feshetmeyecek ve orada sezonu tamamlayacaktım. Aynı zamanda takım ligden çekildiği için son 3 ayı kalan sözleşmem otomatik olarak sona erdi. Bu nedenle Yeni Malatyaspor'un yapmış olduğu bu karalama kampanyasından dolayı son derece üzgün olduğumu belirtirim."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Atsu'nun menajeri: İki çift ayakkabısını bulduk
FUTBOL ''İki çift ayakkabısını bulduk''
Beşiktaş, Maxim transferini bitirdi
FUTBOL Maxim'de işlem tamam!
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın babası vefat etti
FUTBOL Süleyman Hurma'nın acı günü
Eljif Elmas'tan depremzedeler için yardım çağrısı
FUTBOL Eljif Elmas'tan depremzedeler için yardım çağrısı
Beşiktaş'ta hedef Adekugbe
FUTBOL Beşiktaş'ta hedef Adekugbe
Maçlar ne zaman başlayacak, hangi tarihe ertelendi? TFF'den maç tarihleri açıklaması: Süper Lig ne zaman başlayacak?
FUTBOL TFF'den maç tarihleri açıklaması!
Bugün hangi maçlar var? 15 Şubat günün Şampiyonlar Ligi maçları! Bugün kimin maçı var?
FUTBOL Bugün hangi maçlar var?
Arsenal Manchester City maçı ne zaman ve saat kaçta? Arsenal Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FUTBOL Arsenal Manchester City maçı ne zaman?
Konferans Ligi'nde heyecan başlıyor! Trabzonspor Basel maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Trabzonspor Basel maçı hangi kanalda?
FUTBOL Trabzonspor Basel maçı ne zaman?
Şampiyonlar Ligi'nde depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
FUTBOL Şampiyonlar Ligi'nde saygı duruşu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.