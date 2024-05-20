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        Haberler Ekonomi Otomobil Yeni Opel Frontera dünyaya İstanbul'dan tanıtıldı - Otomobil Haberleri

        Dünyaya İstanbul'dan tanıtıldı! 'Türkiye en önemli üç pazarımızdan biri'

        Bir döneme damgasını vuran SUV modeli Frontera'yı yeniden tasarlayıp yollara çıkarmaya hazırlanan Opel, yeni modelin dünya prömiyerini İstanbul'da gerçekleştirdi. 5 kişilik versiyonuyla tanıtılan yeni Frontera, hem hibrit hem de elektrikli versiyonu ile satışa sunulacak. Bu yıl Opel'in otomobil üretim sektöründeki 125'inci yılını kutladıklarını söyleyen Opel CEO'su Florian Huettl, "Türkiye, Almanya ve İngiltere'yle beraber bizim en önemli üç pazarımızdan biri. İşte bu yüzden ilk olarak burada tanıtımını yapmak istedik" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 20.05.2024 - 07:54 Güncelleme: 20.05.2024 - 07:54
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        'Türkiye en önemli üç pazarımızdan biri'
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        Opel'in bir döneme damgasını vuran SUV modeli Frontera yeniden yollara çıkıyor.

        Markanın yeni kompakt SUV’u Frontera, Opel CEO’su Florian Huettl, Tasarım Başkan Yardımcısı Mark Adams ve Ürün ve Fiyatlandırma Kıdemli Başkan Yardımcısı Tobias A. Gubitz’in de katılımıyla İstanbul’da düzenlenen dünya prömiyeri ile tanıtıldı.

        Bu yıl Opel’in otomobil üretimindeki 125’inci yılını kutladıklarını söyleyen Opel CEO’su Florian Huettl, "Müşterilerimize yenilikçi, pratik ve

        her şeyden önemlisi ulaşılabilir mobilite sunarak her zaman ileriye doğru yol aldığımız 125 yılı geride bıraktık. Yeni Opel Frontera da son derece esnek özellikleri, geniş iç hacmi ve elektrikli motor seçeneğiyle yeni müşteri gruplarının beğenisini kazanacak" dedi.

        Opel CEO’su Florian Huettl, İstanbul'daki lansmanda sorularımızı yanıtladı.
        Opel CEO’su Florian Huettl, İstanbul'daki lansmanda sorularımızı yanıtladı.
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        Opel CEO'su Huettl, Frontera lansmanı için neden Türkiye'yi seçtiklerini de açıkladı.

        Alman markanın uzun yıllardır Türkiye'de faal olduğunu kaydeden Huettl, "Biliyoruz ki Türkiye’deki müşterilerimiz, bizim yaptığımız ürünlere değer veriyor, tasarımımızı seviyorlar. Son yıllarda yoğun bir şekilde Türkiye’ye yatırım yaptık. Burada çok harika bir bayi ağı kurduk. Her zaman Türkiye’ye öncelik verdik. Türkiye, Almanya ve İngiltere’yle beraber bizim en önemli üç pazarımızdan biri. İşte bu yüzden ilk olarak burada tanıtımını yapmak istedik. Türkiye bizim çok önemli ve Türk tüketicilerine ürünlerimizi sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

        Frontera’nın Türkiye pazarına çok uygun olduğunu düşündüğünü de kaydeden Alman CEO,

        "SUV modeller burada çok rağbet görüyor. Birçok özelliğinin Frontera’yı Türkiye için çok ilginç kılacağını düşünüyoruz. Türkiye’nin bizim gözümüzdeki önemi ve Frontera’nın önemi bir araya geldiğinde çok net bir tercihti bu bizim için. Frontera’nın hem Türkiye’ye hem dünyaya sunulması için en ideal yer burasıydı" ifadelerini kullandı.

        7 KOLTUKLA ALINABİLECEK

        Alman markanın yeni tasarım dilini yansıtan Frontera, sürücü ve ön yolcu koltuklarının orta bölümünde, kuyruk sokumu kemiği üzerindeki baskıyı alan bir yuvaya sahip, patentli yeni Intelli-Seats koltuklar ile satılacak.

        Bagaj bölümünde sunulan 450 litreden fazla yükleme kapasitesi ise koltuklar katlandığında bin 600 litreye kadar çıkarılabilen otomobilde, isteğe bağlı olarak sunulan tavan rayları ile 240 kilograma kadar ağırlık taşınabiliyor.

        Frontera'nın yıl içinde 7 koltuklu seçeneği de bayilerde alacak.

        İKİ FARKLI GÜÇ SEÇENEĞİ

        Yapılan açıklamaya göre, yeni Frontera, 48 volt teknolojisine sahip hibrit veya tamamen elektrikli güç seçenekleriyle sunuluyor.

        Frontera Hybrid, hibrit kullanım için özel olarak geliştirilmiş 136 beygir (100 kW) güç sunan, 1.2 litrelik benzinli turbo motora sahip.

        Bu motor, 28 beygir (21 kW) gücündeki bir elektrikli motor ve 6 ileri çift kavramalı elektrikli bir şanzımanla birlikte çalışarak yakıt tüketimi ve karbon emisyonunu geleneksel motorlu bir modele kıyasla önemli ölçüde azaltıyor.

        Öte yandan, 300 kilometreden uzun menzil sunan (WLTP’ye göre) Frontera’nın tamamen elektrikli motor seçeneği de yakında sipariş edilebilecek. Uzun menzilli versiyon olarak sunulacak olan yeni Frontera Electrik, şarj molası vermeden yaklaşık 400 kilometreye (WLTP) kadar mesafe katedebilecek.

        Florian Huettl'in verdiği bilgiye göre, yeni Frontera'nın içten yanmalı motora sahip versiyonu Almanya'da 24 bin Euro’dan, elektrikli versiyonu ise 29 bin Euro'dan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak.

        Otomobilin Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.

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