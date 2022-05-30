Alman otomobil markası Opel, C-SUV segmentindeki modeli Grandland'in makyajlı versiyonunu Türkiye'ye getirdi.

Otomobilin detaylarına geçmeden önce, Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin'in açıklamalarına bakmakta fayda var.

Öyle ki, yeni Grandland'in Türkiye lansmanında konuşan Girgin, hem markanın geleceğine yönelik ve hem sektördeki güncel gelişmeler hakkında çarpıcı mesajlar verdi.

Türkiye’nin global Opel dünyasında İspanya’yı geride bırakarak 5 büyük pazar içerisine girdiğini anlatarak sözlerine başlayan Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, "Markamız, adet bazlı bakıldığında 2021 yılını Opel’in global pazarları arasında 6'ıncı sırada tamamlamıştı. Ancak 2022 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirdiğimiz 9 bine yakın satışla bu pozisyonumuzu bir sıra yukarıya taşıdık ve İspanya gibi önemli bir pazarı geride bırakarak 5'inci sıraya yükselmeyi başardık. Bulunduğumuz pozisyonu yıl sonuna kadar korumayı hedefliyoruz. Mayıs ayında da 4 bin adetlik bir satış gerçekleştirerek ay sonu itibarıyla 13 bin adet seviyesine çıktık ve yıl sonu hedefimizin yüzde 30’una şimdiden ulaştık” dedi.

'LOJİSTİK SORUNLARI YIL SONUNDA AZALABİLİR'

Asıl hedeflerinin her alanda ilk 5’te yer almak olduğuna değinen Girgin, Türkiye’de toplam pazarda, hatchback satışlarında, hafif ticari araç pazarında, SUV satışlarında ilk beşe girme hedefine odaklandıklarını anlattı.

Pazar beklentileri hakkında da bilgiler veren Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, "İlk 4 ay, tedarikte ve lojistikteki sıkıntılarla geçen bir dönem oldu. Buna karşın kötü bir yıl sonu toplam pazarı öngörmüyoruz. Yılın son çeyreğinde lojistik sorunlarının bir nebze daha azalacağını öngörüyoruz ve bu doğrultuda hem Opel hem de Stellantis grubu olarak 2022 yılı için pazar öngörümüzü 765 bin adet olarak şekillendiriyoruz. Bizim hedefimiz ise 45 bin adetlik satış rakamına ulaşarak her alanda ilk 5’te yer almak. Orta vadede ise elektrikli modellerimizle büyümeyi sürdüreceğiz. 2025’te Türkiye’de 70 bin adetlik satış hedefimiz var ve bunun 10 bini elektrikli modellerden gelecek" dedi.

'OTOMOBİL GÜVENLİ LİMAN OLARAK GÖRÜLÜYOR'

Alpagut Girgin, döviz kurlarına bağlı olarak yükselen otomobil fiyatlarına da değindi.

Girgin, kurlardaki hareketliliğin sektörde baskı yarattığını aktararak, "Mevcut vergi sistemi, kurla ilgili karar alırken döviz bazında çok zorluk yaratıyor. Kurun yüksek ya da düşük olması değil, ana sorun değişkenlik. Kur yüksek olup stabil ilerler ayrı konu, fakat kur değişken olur ayrı bir konu. Adapte olmakta açıkçası zorlanıyoruz. Mayıs ayı için tüm araçlarımız bağlı, el sıkıştığımız müşterilerimiz var onları da düşünmek zorundayız. Tabii ki şirket kârlılığını da düşünmek zorundayız" diye konuştu.

Opel Türkiye Genel Müdürü Girgin, otomobil fiyatlarının yükselmesi ile birlikte algıların da değiştiğini vurgulayarak, "Türkiye'de satılan otomobillerde 1 milyon TL sınırı, sektör için psikolojik bir baraj olmaktan kalktı. Kur yüzde 5 arttığında otomatik olarak araçların da yüzde 5 pahalanması gerekir" dedi.

Gelinen noktada otomobilin yatırım aracı olduğundan da bahseden Girgin, "İnsanlar birikimlerini koruma yolunda emtia, gayrimenkul ve araç yatırımı yapıyor. Gayrimenkulde makas biraz açıldı. Otomobil hala biraz daha ulaşılabilir. Araç alan kesim artık sadece mobilite sağlamak için değil de, aynı zamanda yatırım amaçlı da alıyor. Bizim markamız özelinde, müşterilerin önceden yüzde 70-80'i mobilite sağlamak için otomobil alırken, bu oranın azaldığını görüyoruz. 2'inci, 3'üncü, hatta 4'üncü aracını alarak, birikimini korumayı amaçlayan müşteri oranımız arttı. Otomobil güvenli liman olarak görülüyor artık" ifadelerini kullandı.

YENİ CEO İLK ZİYARETİNİ TÜRKİYE'YE YAPACAK

Girgin, Opel'in 1 Haziran’da göreve gelen yeni CEO’du Florian Huettl'in de ilk pazar ziyaretini Türkiye’ye yapacağını açıkladı.

Gerçekleşecek bu ziyaret hakkında da mesajlar veren Girgin, "2 tam gün olarak gerçekleşecek olan bu ziyarette hem şu anki satış performansımızın hem de İspanya’yı geride bırakarak Opel dünyasında ilk 5 ülke arasında yer almamızın önemli bir payı var elbette. Türkiye pazarının öneminin altını bir kez daha çizeceğiz ve kendisine taleplerimizi ileteceğiz. Türkiye pazarında daha önce çalıştığı için bu değişiklik bize maksimum seviyede avantaj sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

DİZEL VE BENZİNLİ MOTOR İLE GELDİ

Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin'in açıklamalarından sonra gelelim yeni Grandland'a.

İç ve dış tasarımında markanın yenilenen Crossland ve Mokka modelleri ile karşımıza çıkan yeni tasarım çizgilerine kavuşan Grandland, Edition, Elegance ve Ultimate olmak üzere üç farklı donanım seçeneği ile satışa sunuldu.

SUV modelin kaputunun altında ise, 130 beygir gücündeki 1.2 litrelik turbo benzinli motor ve aynı güçteki 1.5 litrelik dizel motorlar görev yapıyor. Benzinli motor 230 Nm tork, dizel motor ise 300 Nm tork değeri sunuyor.

Tüm motor seçeneklerinde 8 ileri tam otomatik şanzıman ise standart olarak sunuluyor. Makyajlı Grandland'in başlangıç fiyatı ise 809 bin 900 TL olarak açıklanıyor.

KABİN İÇİ DİJİTALLEŞTİ

Aracı iç mekanında, iki geniş ekrandan oluşan ve Opel'in 'Pure Panel’ ismini verdiği dijital gösterge ve multimedya grubu en büyük yeniliği oluşturuyor. Tüm donanımlarda standart olan tamamen dijital olarak gelen bu ekranlar, Edition donanımında 7 inç olarak sunuluyor. Elegance ve Ultimate donanımlarında ise 12 inçlik sürücü bilgi ekranı 10 inçlik dokunmatik ekran şeklinde geliyor.

Yeni Grandland’in kabinindeki bir diğer önemli yeniliğin ise, Peugeot ve Citroen modellerinde karşımıza çıkan joystick tipi vites kolu olduğu görülüyor.

Yapılan açıklamaya göre, yeni nesil far sistemi ile gelen otomobil, gece görüş sistemi ve yarı otonom sürüş özelliği gibi özellikler de sunuyor. Yeni Grandland’de ayrıca giriş seviyesi donanımdan itibaren full LED farların standart olarak yer aldığı da verilen bilgiler arasında.