2017'de General Motors tarafından PSA'ya satılan, kısa bir süre önce de PSA ile FCA evliliğinden doğan Stellantis bünyesine geçen Opel, b-segment SUV modeli Mokka'nın yeni neslini Türkiye'de satışa sundu.

Alman otomobil üreticisinin geçirdiği dönüşüme paralel olarak yenilenen Mokka, öncüsünden daha farklı tarzı ve PSA raflarından alınan teknolojisi ile dikkat çekiyor.

Yeni Mokka'nın lansamından açıklamalarda bulunan Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, yeni Mokka ve Crossland modelleri ile B-SUV kategorisinde liderlik hedeflediklerini belirtti.

Mokka'nın Opel'in satışlarında yüzde 15 pay alacağın kaydeden Girgin, "Yeni Mokka bizi SUV markaları arasında ilk 5’e taşıyacak. Bu yıl sonuna kadar 5 bin adet, 2022'de ise 10 bin Mokka satmayı hedefliyoruz. 2022'de Mokka'nın elektrikli versiyonunu da Türkiye'ye getireceğiz. Tüm modellerimiz ile SUV pazarından yüzde 12.5 pay almak istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin Opel'in en büyük 6'ıncı pazarı olduğunu vurgulayan Girgin, "Türkiye'yi Opel dünyasında ilk 4'e çıkarmak istiyoruz. 2022'de 60 bin adet satış yapma hedefi belirledik. Bu yıl için ise, pazar beklentimizi 850 binden 780 bine çektik. Bu revizyonda çip krizi etkili oldu. 2021'de 40 bin adet Opel satmayı planlıyoruz" dedi.

'TALEPTE CANLILIK DEVAM EDİYOR'

Covid-19 krizinin toplu ulaşımdan bireysel ulaşıma geçişi tetiklediğini de aktaran Girgin, pazardaki talebin canlı olduğunu söyledi.

Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, "Sürekli artan fiyatlar ve değişen kur ile birlikte araçlar tekrar bir yatırım aracı haline geldi. İnsanlar bu ay satın aldığı otomobilinin fiyatının gelecek ay yükseldiğini gördüğünde bundan memnuniyet duyuyor. Bu anlamda talep şu an canlı. Bu talebin yıl sonuna kadar tedarik kısıtları içerisinde devam edeceğini öngörüyoruz. Herhangi bir tedarik ve lojistik sıkıntısı olmasa pazar çok daha farklı yerlere gidebilir" diye konuştu.

Girgin, Opel'in yeni modelleri hakkında da bilgiler vererek, yılın son çeyreğinde makyajlı Grandland'in, 2022'nin Haziran ayında ise yeni Astra'nın Türkiye'de satışa sunulacağını açıkladı.

Hatırlanacak olursa, pandeminin ilk yılında otomobil fabrikalarının kapalı kalması, dünyanın aksine talebin canlı olduğu Türkiye'de bayilerde araç bulma sorunu yaratmıştı. Bayide araç bulunamaması ise piyasada 'spot' araç kavramının ortaya çıkmasına yol açmıştı.

Yani, bayiden sıfır kilometre olarak alınan otomobiller, üçüncü kişilerce daha yüksek fiyattan satılır hale geldi. Dolayısı ile, 2020'de birçok ikinci el otomobil sıfır kilometre araçlara göre daha pahalı hale gelirken, Türkiye tarihinde ilk kez bir aracın bayide satıldıktan sonra değerinin arttığı günler yaşanmıştı.

'SORUNLARI YENİ VERGİ SİSTEMİ İLE AŞARIZ'

Alpagut Girgin, Türkiye'de otomobillere uygulanan vergi sisteminde değişiklik gerektiğini de kaydederek, "Kur artıyor, baremler ve masraflar aynı kalıyor, sürekli bizde bir beklenti oluşturuyor, tıpkı tüketicide de oluşturduğu gibi. Umarım önümüzdeki dönemde daha kolay ve daha reaksiyonel bir vergi sistemiyle bu sorunları aşarız" dedi.

Birçok modelin üst vergi dilimine geçiş yaptığını aktaran Girgin, "Yılın başında tahmin edemeyeceğimiz birçok model yüzde 80’lik dilime girdi. Burada matrah değişikliği beklemektense vergi sisteminin buna otomatik yanıt vermesi sanıyorum tüm tüketicilerin hak ettiği bir gelişme olacaktır. Umarım bu konuda bir gelişme olur" diye konuştu.

TEK MOTOR 3 FARKLI DONANIM İLE GELDİ

130 beygir gücündeki 1.2 litrelik turbo beslemeli benzinli motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla satışa sunulan yeni Mokka, Elegance, GS Line ve Ultimate olmak üzere üç farklı donanım seçeneği ile bayilerde yerini almış durumda.

Otomobilin hem iç hem de dış tasarımı ise, öncüsü ile bambaşka bir karakter ortaya koyuyor. Opel'in yeni marka tasarım anlayışını yansıtan Mokka, iç mekanında ise marka için bir yenilik olarak dijital kokpite sahip. 'Opel Pure Panel' olarak adlandırılan bu tasarım, iki adet geniş ekrandan oluşuyor.

7 inç renkli dokunmatik ekrana sahip multimedya radyo, 10 inç renkli dokunmatik ekrana sahip üst Multimedya Navi Pro olmak üzere farklı multimedya seçenekleri sunulan Mokka'da, ekranlar sürücüye dönük olacak şekilde konumlandırılıyor. Böylelikle, 12 inçe kadar uzanan bir dijital gösterge paneli sağlanıyor.

4.15 metre uzunluğa ve 350 litre bagaj hacmine sahip yeni Mokka'da 16 adet yeni nesil sürüş destek sisteminin sunulduğu da verilen bilgiler arasında. Yapılan açıklamaya göre, yeni Mokka 365 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.