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Otomobil sektöründeki elektrikli araç geliştirme yarışı tam gaz devam ederken, markalar her geçen gün yeni modellerini piyasa sürüyor.

Son olarak, Fransız üretici Renault, yüzde yüz elektrikle çalışan modeli Zoe'nin üçüncü neslini Türkiye'de satışa sundu. İlk kez 2012 yılında Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılan otomobilin, WLTP (Küresel Uyumlu Hafif Araç Test Prosedürü) döngüsünde 395 kilometreye kadar menzil ve doğru akımla (DC) şarj edilebilen 52 kWh batarya ile öncüsüne göre daha kısa şarj süresi sunduğu kaydedildi.

Yeni Zoe'nin artan menzilinde, batarya kapasitesindeki artışın yanı sıra enerji verimliliğini artırmak amacıyla araç tasarımında gerçekleştirilen bazı optimizasyonların da rol oynadığı belirtildi.

Verilen bilgiye göre, otomobil ile yapılan her frenlemede, kinetik enerji elektrik enerjisine dönüştürülüyor ve akünün şarj edilmesine katkıda bulunuyor.

Araçta 80 kW motor yer alırken, Mod B, e-shifter, auto-hold fonksiyonlu elektrikli park freni, kablosuz şarj ünitesi gibi yenilikler de bulunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, aracın tek pedal ile kullanılmasına olanak sağlayan 'Mod B' teknolojisi, sürücünün gaz pedalından ayağını çektiğinde aracın yavaşlamasını sağlarken, farklı sürüş modları için mekanik vites kolunun yerini e-shifter alıyor.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ MALZEMELER KULLANILDI

Çevre dostu malzemelerden üretildiği belirtilen otomobilin, yolcu bölmesindeki görünür parçalar dahil yüzde 100 geri dönüştürülmüş sentetik malzemeler kullanılarak üretildiği bilgisi paylaşıldı.

Araçtaki döşeme kumaşının plastik şişe ve kumaş artıklarından (yeni kumaşların kesilmesinden kalan artık kumaş parçaları) üretildiği kaydedildi. Otomobilin bagaj hacmi ise 338 litre olarak açıklanıyor.

İç mekanında Clio'dan izler taşıyan yeni Zoe’de, yeniden tasarlanmış sürüş paneli, 10 inç sürücü ekranı, 7 inç multimedya sistemi gibi yenilikler de yer alıyor.

'PAZARDA GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAK'

Yeni Zoe hakkında açıklamalarda bulunan Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Zoe, Ocak-Kasım döneminde 84 binden fazla adetle Avrupa’da en çok satan elektrikli otomobil unvanını elinde bulunduruyor. Üçüncü nesil Zoe, daha modern ve çekici yeni yüz, artan menzil, sürüş güvenliği ve konforunu artıran teknolojiler, şarj çeşitliliği, enerji verimliliği, kalite ve geri dönüşüm odaklı iç tasarım gibi özellikleriyle çıtayı daha da ileriye taşıyor. Elektrikli otomobillerin giderek büyüyen pazarda gücümüze güç katacağını umuyoruz" dedi.

Bayilerde yerini alana üçüncü nesil Zoe'nin başlangıç fiyatı 349 bin 900 TL olarak açıklandı.