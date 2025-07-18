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        Haberler Ekonomi Enerji Yeni sondaj gemileri 2026 başında göreve hazır olacak - Enerji Haberleri

        Yeni sondaj gemileri 2026 başında göreve hazır olacak

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji filosuna yeni katılan 7'nci nesil 2 derin deniz sondaj gemisinin ilkinin ocakta, diğerinin şubatta göreve hazır olacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 09:59 Güncelleme: 18.07.2025 - 09:59
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        Yeni sondaj gemileri 2026 başında göreve hazır olacak
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        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, mevcut üretimi artırmak ve yeni keşiflere yelken açmak amacıyla filosunu ikiz gemilerle güçlendirdi.

        Henüz isimleri belirlenmeyen, 228 metre uzunlukta ve 42 metre genişliğindeki gemiler, satış sözleşmesinin imzalanmasının ardından Türkiye Petrolleri'ne devredildi.

        Derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen gemilerde helikopter pisti bulunuyor ve 200 personele yaşam alanı sunuyor. İnşası geçen yıl Güney Kore'de tamamlanan gemiler, yüksek kapasiteli 7'nci nesil gemi olarak adlandırılıyor. Ağır bakımları tamamlanan gemilerin 2029'a kadar kesintisiz operasyon yürütme kabiliyeti bulunuyor.

        Gemilerin seçimi aşamasında sondaj masaları, makine daireleri, köprü üstündeki ve güvertedeki kritik ekipmanları incelenirken sondaj, gemi ve su altı sistemlerine yönelik çeşitli fonksiyon testleri ve güncel durum analizleri yapıldı. Zaman tasarrufu, operasyonel esneklik ve maliyet avantajı gibi kriterlere bakıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, gemilerden ilkinin yaklaşık iki ay sonra Türkiye'de olacağını, akreditasyon ve sertifikasyon süreçlerinin ardından bir geminin 2026 ocak ayında, diğerinin de şubatta göreve hazır olacağını kaydetti.

        Filoya katılan yeni gemilerle, Türkiye dünyanın en modern ilk 4 enerji filosu arasına katılıyor. Yeni gemilerin alımı öncesi Türkiye, en büyük 5'inci enerji filosuna sahipti. Enerji filosunda bulunan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemileri, aktif olarak Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda kullanılıyor.

        Somali'deki ilk kıtalararası görevini tamamlayarak Mavi Vatan'a dönen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi yeni görevine Filyos'ta hazırlanırken Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi de Karadeniz'de görev yapıyor. Türkiye'nin enerji filosunda derin deniz sondaj ve sismik araştırma gemilerine ek olarak 11 destek gemisi, bir inşaat gemisi ve bir de yüzer üretim platformu bulunuyor.

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