Yeni sondaj gemileri 2026 başında göreve hazır olacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, mevcut üretimi artırmak ve yeni keşiflere yelken açmak amacıyla filosunu ikiz gemilerle güçlendirdi.

Henüz isimleri belirlenmeyen, 228 metre uzunlukta ve 42 metre genişliğindeki gemiler, satış sözleşmesinin imzalanmasının ardından Türkiye Petrolleri'ne devredildi.

Derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen gemilerde helikopter pisti bulunuyor ve 200 personele yaşam alanı sunuyor. İnşası geçen yıl Güney Kore'de tamamlanan gemiler, yüksek kapasiteli 7'nci nesil gemi olarak adlandırılıyor. Ağır bakımları tamamlanan gemilerin 2029'a kadar kesintisiz operasyon yürütme kabiliyeti bulunuyor.

Gemilerin seçimi aşamasında sondaj masaları, makine daireleri, köprü üstündeki ve güvertedeki kritik ekipmanları incelenirken sondaj, gemi ve su altı sistemlerine yönelik çeşitli fonksiyon testleri ve güncel durum analizleri yapıldı. Zaman tasarrufu, operasyonel esneklik ve maliyet avantajı gibi kriterlere bakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, gemilerden ilkinin yaklaşık iki ay sonra Türkiye'de olacağını, akreditasyon ve sertifikasyon süreçlerinin ardından bir geminin 2026 ocak ayında, diğerinin de şubatta göreve hazır olacağını kaydetti.