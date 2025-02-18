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        Haberler Bilgi Ekonomi Yeni sosyal konut projesi geliyor! 81 il Sosyal konut projesi detayları açıklandı mı, şartları neler olacak, proje ne zaman belli olacak?

        81 il için sosyal konu projesi geliyor! Sosyal konut projesi ne zaman başlayacak, detayları açıklandı mı?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirli vatandaşlar için yeni bir sosyal konut projesine dair müjde verdi. Kurum, "Yeni sosyal konut projesi geliyor. 81 ilde bu yıl sonunda başlayacak" ifadelerini kullandı. Peki, yeni sosyal konut projesine dair neler biliniyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 12:34 Güncelleme: 18.02.2025 - 12:34
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada dar gelirli vatandaşların ev sahibi olacağı bir sosyal konut projesinin yolda olduğunu açıkladı. Kurum, ek olarak Emlak Konut ile de bir kampanya başlatacaklarını ve söz konusu kampanyanın detaylarının yarın açıklanacağını ifade etti. İşte, detaylar...

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        YENİ SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Bakan Kurum, dar gelirli vatandaşlara sosyal konut kampanyasının 81 ilde bu yıl sonunda başlayacağını açıkladı.

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        YENİ SOSYAL KONUT PROJESİNE DAİR NELER BİLİNİYOR?

        Yeni sosyal konut projesine dair kalan detaylar henüz bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde projenin detayları açıklanacak.

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        İKİNCİ BİR KAMPANYA EMLAK KONUT'TAN GELİYOR

        Bakan Kurum, dar gelirli vatandaşlara sosyal konut kampanyasının yanı sıra Emlak Konut'un da diğer gelir grupları için yeni bir kampanyayı yarın duyuracağını açıklayarak "Sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konut’umuzla başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz. Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını bu hafta içinde Emlak Konut'umuz duyuracak. Ben tüm bu gayretlerimizin; milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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