YENİ TAKIMLAR | MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Ağustos 2023 MasterChef haftanın yeni kırmızı ve mavi takımlar nasıl oluştu?

YENİ TAKIMLAR | MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Ağustos 2023 MasterChef haftanın yeni kırmızı ve mavi takımlar nasıl oluştu?

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MasterChef'te kaptanlık oyunu geceye damgasını vurdu. MasterChef'te en iyi tabağı çıkaran yarışmacı mavi takım kaptanı oldu. Kaptanlar, kendi stratejilerini oluşturarak en güçlü kadroyu kurmaya çalıştı. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Ağustos 2023 MasterChef yeni kırmızı ve mavi takım nasıl oluştu? İşte, konuya dair detaylar...