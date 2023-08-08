MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Ağustos MasterChef yeni takımlar nasıl oluştu?
MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Bireysel oyunların ardından şeflerin değerlendirmesiyle kırmızı takım ve mavi takım kaptanları belli oldu. Kaptanların belli olmasıyla yeni haftanın takımları da netleşti. İşte, 7 Ağustos 2023 MasterChef son bölümde yaşananlar ile yeni kırmızı ve mavi takım...
MasterChef'te kaptanlık oyunu geceye damgasını vurdu. MasterChef'te en iyi tabağı çıkaran yarışmacı mavi takım kaptanı oldu. Kaptanlar, kendi stratejilerini oluşturarak en güçlü kadroyu kurmaya çalıştı. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Ağustos 2023 MasterChef yeni kırmızı ve mavi takım nasıl oluştu? İşte, konuya dair detaylar...
MASTERCHEF KAPTANLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef'te bu haftanın Mavi takım kaptanı Sergen olurken; Kırmızı takım kaptanı ise Barbaros oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM
Sergen
Tahsin
Dilara
Ayaz
Tolga
Azize
Suna
Alican
Gamze