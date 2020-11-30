Japon otomotiv üreticisi Toyota, B segment modeli Yaris'in dördüncü neslini geçtiğimiz hafta Türkiye pazarında satışa sundu. Yeni Yaris'in online olarak gerçekleştirilen Türkiye lansmanında bir sunum yapan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, hem Yaris ile ilgili hedefleri hem de markanın geleceği ve sektöre yönelik önemli mesajlar verdi.

Yaris'in dahil olduğu B segmentinin Avrupa başta olmak üzere Türkiye’de de hızla artan bir satış grafiği çizdiğini belirterek sözlerine başlayan Bozkurt, "Yeni Yaris Hybrid ile birlikte tüm hibrit ürün gamımız da tamamen yenilenmiş oldu. Dördüncü nesil hibrit motora sahip Yaris, şehir içinde daha fazla elektrikli sürüş olanağı sunarken, bir önceki modele göre yüzde 20 daha az yakıt tüketimi sağlıyor. 2020 yılı için 400 adetlik yeni Yaris satış hedefimiz bulunuyor. 2021 yılında ise benzinli ve hibrit olmak üzere 2 bin 100 adetlik Yaris satışı gerçekleştirmeyi öngörüyoruz" dedi.

Gelecek yıl Toyota'nın satışlarında hibrit modellerin daha önemli bir yer tutacağını da bildiren Bozkurt, Yaris satışlarının ise yüzde 90'ının mevcut vergiler sebebiyle benzinli olacağını belirtti.

Bozkurt, çevreci modellerin yaygınlaşması için vergi sisteminde değişiklik yapılması gerektiğini söyleyerek, "İnsanlarımızın hem yakıt tasarruflu hem de çevreye zararsız yeni teknoloji ürünü araçları kullanmayı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Artık, bir aracın lüks olup olmadığını anlamak için 1.6 motor yetmiyor, çünkü günümüzde bütün lüks markaların 1.6 motorları var. Yeni bir vergi düzenlemesi motor hacmi yerine çevrecilik özellikleri ön plana çıkaran bir yapıda olabilir. Avrupa’da, Amerika’da uygulanan sistemler incelenip, günümüzün teknolojilerini teşvik eden, bu teknolojilerin önünü açacak, bizi motor hacimleriyle kısıtlamayacak yeni bir vergi yapısına ulaşılabilir. Hibritler ile ilgili herhangi bir teşvik söz konusu olursa, o zaman bu modellerin tercih edilme oranı da artar" ifadelerini kullandı.

'2021'DE PAZAR KÜÇÜLÜR, PAYIMIZ ARTAR'

Bozkurt, lansmanda yaptığı konuşmada otomotiv sektöründeki gelişmeleri de değerlendirerek yılın tamamlanmasına 1 ay kala talebin yoğun olarak devam ettiğini ve sektörün yılı 750 bin adedin üzerinde kapatacağını söyledi.

Tedarik sorunu yaşanmazsa satış rakamlarının daha da artabileceğini aktaran Bozkurt, "Yılın tamamlanmasına bir ay kala eğer tedarik ile ilgili yeni bir sorun yaşanmazsa toplam pazar 2020 sonunda 800-900 bin adetlere bile ulaşabilir. Bu potansiyeli görüyoruz, ancak üretimin sekteye uğramaması ve tedarikin aksamaması gerekir" diye konuştu.

2021 pazar öngörülerini de paylaşan Toyota Türkiye CEO’su Bozkurt, önümüzdeki yıl üretimle ilgili sıkıntı yaşanmasa dahi pazarın 2020 yılından daha düşük seviyede olacağını bildirdi.

Bu yıl pazardaki satış rakamlarının yüksek olmasında, geçmiş yıllardan gelen ertelenmiş talebin de etkili olduğunu kaydeden Bozkurt, "2018’den beri filo ve perakendede ötelenmiş talep vardı. Ayrıca pandemi döneminde insanların özel araç kullanma isteği ve ikinci el araç fiyatlarının artmasıyla birlikte elindeki ikinci el aracını yenisiyle değiştirmek isteyenlerin fazla olması, talep patlamasına yol açtı. Ancak gelecek yıl faizler ve kurun geldiği seviyeyle birlikte pazarın en iyi ihtimalle 700 binler seviyesini görebileceğini düşünüyorum. Fakat biz, gelecek sene için bugünden sadece filo için 28 bin sipariş aldık. İşte bu nedenle gelecek yıl düşmesini beklediğimiz pazara rağmen daha fazla araç satarak pazar payımızı artıracağımızı öngörüyorum" şeklinde konuştu.

'ÜRETİMLER TEKRAR DURABİLİR'

Bozkurt tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de gelecek öngörüsünde bulunmak için üretimin talebe nasıl cevap vereceğinin önemine de dikkat çekerek, "Pandeminin seyrine bağlı olarak üretimin yeniden durmasıyla ilgili endişeleri ne yazık ki halen taşıyoruz. Dünyanın farklı ülkelerindeki birçok tedarikçinin ürettiği binlerce parça içinden otomotiv sisteminin devamlılığı için tek bir parça bile hayati önemde. Eğer vaka sayısı kontrol edilemezse maalesef üretimin tekrar durma ihtimali söz konusu olabilir" görüşünü paylaştı.

1.5 litre hibrit ve 1.5 litre benzinli motor seçenekleriyle satışa sunulan yeni Yaris'in yüzde 50 ÖTV diliminde kalan benzinli versiyonu 209 bin 100 TL’den, yüzde 80 ÖTV diliminde yer alan hibrit motorlu versiyonu ise 299 bin 200 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

1.5 litrelik 3 silindirli benzinli motorun 125 beygir güç ve 153 Nm tork üretebildiği, hibrit sistemin ise toplam 116 beygir güç sağladığı belirtildi.