Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Yeni transfer Yam Madar, başkan Ali Koç ve yöneticilerle buluştu

        Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi İsrailli oyun kurucu Yam Madar, başkan Ali Koç ve yöneticilerle bir araya geldi.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 20:11
        Yam Madar, başkan Ali Koç ile buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yam Madar, başkan Ali Koç, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan ve Fenerbahçe Beko´dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komşuoğlu ile buluştu. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki oyuncu daha sonra Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu ziyaret etti. Burada Fenerbahçe Basketbol Müzesi'ni gezen oyuncuya genel menajer Derya Yannier eşlik etti.

        Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni de gezen Yam Maddar, başkan ve yöneticilerle sohbet etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Figen Çoban davasında tüyleri diken diken eden sözler
        Figen Çoban davasında tüyleri diken diken eden sözler
        Biden: Rusya savaşı çoktan kaybetti
        Biden: Rusya savaşı çoktan kaybetti
        Yanlış tasarlanan pencere avukatın ölümüne yol açtı iddiası!
        Yanlış tasarlanan pencere avukatın ölümüne yol açtı iddiası!
        Yuva köyündeki zehirlenme vakaları için iddianame hazırlandı!
        Yuva köyündeki zehirlenme vakaları için iddianame hazırlandı!
        İsrail yargısından kritik 'Netanyahu' kararı
        İsrail yargısından kritik 'Netanyahu' kararı
        Net rezervler 1 ayda 16.3 milyar dolar arttı
        Net rezervler 1 ayda 16.3 milyar dolar arttı
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        MİT'ten Kandil'e operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Kandil'e operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        İkinci Kadir Şeker olayında hapis cezasına savcılık itiraz etti!
        İkinci Kadir Şeker olayında hapis cezasına savcılık itiraz etti!
        Yeniler oyunu nasıl değiştirecek?
        Yeniler oyunu nasıl değiştirecek?
        ASELSAN ile TUSAŞ sözleşme imzaladı
        ASELSAN ile TUSAŞ sözleşme imzaladı
        İşte ilk ifadesi! "Sinirlenerek boğdum"
        İşte ilk ifadesi! "Sinirlenerek boğdum"
        Çiğ süte yüzde 35 zam
        Çiğ süte yüzde 35 zam
        Kuduzda kritik süreye dikkat!
        Kuduzda kritik süreye dikkat!
        Dele Alli ağlayarak anlattı
        Dele Alli ağlayarak anlattı
        Threads kullanıcıları dikkat!
        Threads kullanıcıları dikkat!
        İşte F.Bahçe'nin Becao teklifi!
        İşte F.Bahçe'nin Becao teklifi!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Fransızlar 3 ay önceden gördü
        Fransızlar 3 ay önceden gördü