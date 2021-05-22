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HaberlerOtomobilYeni Tucson'un Türkiye fiyatı açıklandı - haberler
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Yeni Tucson Türkiye'de satışa sunuldu

Hyundai'nin 2004 yılından bu yana tüm dünyada 7 milyon adet sattığı SUV modeli Tucson, dördüncü nesli ile Türkiye'de satışa sunuldu. Dizel ve benzinli motorlar ile satışa çıkan yeni Tucson, 4 farklı donanım paketi ile alınabiliyor. İsteğe bağlı olarak 4x4 ve 4x2 çekiş sistemi ile tercih edilebilen Koreli SUV'un başlangıç fiyatı 377 bin TL olarak açıklandı

Yeni Tucson'un Türkiye fiyatı açıklandı - haberler
Türkiye'ye 2 farklı motor ile geldi
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HABERTURK.COM

Koreli üretici Hyundai'nin, ilk kez 2004 yılında tanıtılan Tucson modeli dördüncü jenerasyonuyla Türkiye'de satışa sunuldu. 17 yıllık tarihinde tüm dünyada 7 milyondan fazla satışla markanın en çok satan SUV modeli olan Tucson, dört farklı donanım paketi ve 2 motor seçeneği ile Türkiye yollarına çıktı.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de ilk etapta benzinli ve dizel motor seçeneğiyle sunulan Tucson, donanım seviyesine bağlı olarak 4x2 ve 4x4 çekiş sistemiyle alınabiliyor. Tüm motor tipleri ve donanım seviyeleri ise 7 ileri çift kavramalı DCT ile sunuluyor.

1.6 litre T-GDI motorun gücü 180 beygir olarak açıklanırken, 1.6 litrelik dizel motorun ise 136 beygir güç ürettiği belirtildi.

Benzinli motor, Comfort donanım seviyesi ve 4x2 çekiş seçeneği ile satın alınabiliyor. Dizel motor ise Prime donanım seviyesinden itibaren başlıyor ve Elite ve Elite Plus seçenekler ile zenginleştirilebiliyor. Dizel motor, 4x2 ve 4x4 HTRAC ile satışa sunulurken tüm motor ve donanım seviyelerinde 7DCT şanzımana yer veriliyor.

Hyundai Tucson’un satış fiyatı, lansmana özel olarak 377 bin TL’den başlarken en üst donanım seviyesi olan dizel Elite Plus seçeneğinde ise 549 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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