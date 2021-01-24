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Volkswagen'in (VW) bugüne kadar dünya çapında 3 milyondan fazla satış adedine ulaşan hafif ticari modeli Caddy’nin beşinci nesli Türkiye'de satışa sunuldu.

Alman markanın binek otomobillerinde kullandığı MQB platformu üzerinde geliştirilen yeni Caddy’deki dört silindirli 2.0 litrelik TDI motorun, bir önceki nesline göre yaklaşık yüzde 20 oranında daha fazla güç (122 beygir) ve yüzde 25 oranında daha fazla tork (320Nm) sunduğu belirtiliyor.

Panel Van ve Kombi olmak üzere iki farklı karoserle satışa sunulan Caddy’nin beşinci neslinde donanım seviyelerinin de yenilendiği kaydedildi. Verilen bilgiye göre, baz model 'Impression' ismi ile pazara sunulurken, bir üst modeli 'Life', premium model 'Style' ve Panel Van modelleri de ‘Cargo’ ismi ile satışa sunuluyor.

Yapılan açıklamaya göre, yeni Caddy’nin ‘Impression’ modeli 224 bin 900 TL’den, ‘Life’ modeli 241 bin 900 TL’den, ‘Style’ donanım seviyesindeki modeli ise 279 bin 900 TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla satın alınabiliyor. Caddy’nin ‘Cargo’ versiyonu ise 172 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

İlk olarak 1979 yılında Volkswagen’in ABD’deki fabrikasında pick-up karoserle ve Rabbit adıyla otomotiv dünyasına giren Caddy, 1996 yılında ikinci, 2003-2015 yılları arasında üçüncü ve 2020 yılına kadar dördüncü nesli ile devam etti.