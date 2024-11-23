Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.549,89 %1,94
        DOLAR 34,5655 %0,23
        EURO 36,0240 %-0,51
        GRAM ALTIN 3.005,46 %1,47
        FAİZ 40,55 %-1,93
        GÜMÜŞ GRAM 34,69 %1,58
        BITCOIN 98.653,00 %-0,77
        GBP/TRY 43,3490 %-0,46
        EUR/USD 1,0418 %-0,53
        BRENT 75,17 %1,27
        ÇEYREK ALTIN 4.913,93 %1,47
        Haberler Ekonomi Emlak Yeni yapılacak kamu binalarına "yeşil sertifika" zorunluluğu getiriliyor - Emlak Haberleri

        Yeni yapılacak kamu binalarına "yeşil sertifika" zorunluluğu getiriliyor

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, toplam inşaat alanı 10 bin metrekarenin üzerinde yapılacak yeni kamu binalarında Yeşil Sertifika (YeS-TR) uygulamasının zorunlu hale getirileceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 15:36 Güncelleme: 23.11.2024 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni yapılacak kamu binalarına "yeşil sertifika" zorunluluğu getiriliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aslan, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneğinin (ÇEDBİK) düzenlediği Uluslararası Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi'ne katıldı.

        "Sıfırın İnşası: İnsanca Yaşam" temasıyla İstanbul'da düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Aslan, Bakanlığın sektöre yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Dünya genelinde yaşanan çevresel sorunların, sürdürülebilir, yeşil ve her türlü afete dirençli binaların inşasını önemli hale getirdiğini anlatan Aslan, yapım sürecinde alınacak önlemlerle enerji verimliliği yüksek ve daha dirençli binaların inşa edileceğini belirtti.

        Bakanlık olarak bu doğrultuda, enerji ve suyu verimli kullanan, çevre dostu, sürdürülebilir, bulunduğu yerin coğrafi ve iklim özelliklerini kullanan bina uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla "Yeşil Bina ve Yerleşme Sertifika" sistemi olan YeS-TR'yi hazırladıklarını hatırlatan Aslan, 2026'dan sonra inşa edilecek ve toplam alanı 10 bin metrekarenin üzerindeki yeni kamu binalarının YeS-TR sertifikasına sahip olmasının zorunlu hale getirileceğini kaydetti.

        REKLAM

        Aslan, şöyle devam etti:

        "Her yıl 10 bin metrekare ve üzerinde inşa edilecek kamu binalarının yeşil bina olarak tasarlanması ile yılda yaklaşık 600 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu elde edeceğiz. Bu, Keban Barajı'nın 1 ayda ürettiği elektriğe bedeldir. 50 milyon kilogram eşdeğer karbondioksit azaltımı sağlanacak. Bu da 8 dönüm orman yutağına eşdeğer olup maddi karşılığı ise yaklaşık 800 milyon liradır."

        YeS-TR uygulamasının, Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere uluslararası alanda kullanıma açılmasına yönelik çalışmalara başlanıldığını aktaran Aslan, müteahhitleri yeşil bina yapmaları konusunda teşvik edecek uygulamalara ilişkin de bilgiler verdi.

        Aslan, mevcut binaların tamamının Enerji Kimlik Belgesi'ne sahip olmasının ve devamında da etaplar halinde enerji verimli hale getirilmesinin teşvik edilmesi noktasında kurumlar arası işbirliği ile çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

        REKLAM

        Belli özellikteki binalar için yağmur suyu ve gri su kullanımına ait zorunluluğun İmar Yönetmeliği'ne ekleneceğini bildiren Aslan, böylece yıllık 10,2 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacağını aktardı.

        Aslan, binaların inşasında kullanılan yapı malzemelerinin belirtilen değerlerine ve standartlara uygun olup olmadığına dair Genel Müdürlük ile 81 il müdürlüğünün, ülke genelinde yapı malzemelerine yönelik birleşik denetim sürecinin aralık ayında başlayacağı bilgisini paylaştı.

        İnşaat sektörünün dijital dönüşümünün odağında bulunan ve projelerde zaman, maliyet, kalite ve koordinasyon problemleri için teknolojik çözümler sunan Ulusal BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) entegrasyonu için çalıştıklarını belirten Aslan, "Bu kapsamda proje, yapım ve işletme süreçlerini tamamen dijital bir platforma taşınmasına dair süreci başlatacağız. Böylece bina yaşam döngüsü boyunca verilerin, üç boyutlu sayısal yapı modelleri ile görselleştirilmesi ve yönetilmesi sağlanacaktır." değerlendirmesini yaptı.

        Aslan, bu konuda çalışacak mimar ve mühendislerin etkinliğini ve yetkinliğini artırmak amacıyla 28 Kasım'da Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Çalıştayı yapılacağını kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası