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Sigaradan alınan vergiler ve fiyat oluşumu Paket başına mevcut vergi Beklenen zamdan sonra oluşacak fiyat Nispi vergi (%) 63 63 Asgari Maktu vergi 15,83 19,79 Maktu vergi 0,7865 0,9831 Maktu+Asgari maktu 16,61 20,77 Nispi vergi oranı nedeniyle olması gereken en düşük sigara fiyatı 25,12 31,41 KDV farkı 0,7 Toplam fiyat 32,89
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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