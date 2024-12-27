Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Yeniden Başlamak' filminin galası yapıldı

        'Yeniden Başlamak' filminin galası yapıldı

        'The İmam' filminin devamı niteliği taşıyan 'Yeniden Başlamak', filmini galası Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 11:29 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Yeniden Başlamak'ta buluştular
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yapımcılığını Marmara Film Yapım Eşref Ziya’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kemal Yıldız'ın oturduğu ve senaryosunu; Eşref Ziya’nın kaleme aldığı 'Yeniden Başlamak' filminin galası yapıldı. Başrollerinde; Eşref Ziya, Öykü Çelik ve Batuhan Ekşi yer alıyor. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen galada basın karşısına çıkan oyuncular, film hakkında konuştu.

        "18 YIL ARA VERDİK"

        Filmin senarist, yapımcı ve başrollerinden birisi olan Eşref Ziya; "İlk sinema filminden sonra 18 yıl ara verdik. Bu filmde de yine aynı karakterlerin, farklı hikâyelerini göreceğiz. Sevenlerimiz iki saati aşkın bir süre sıkılmadan film izleyecekler. Hafızasını kaybetmiş bir adamın, sanal dünyada yaşantısını resmetmeye çalıştık" dedi.

        REKLAM

        "PROJELERDE ÇOK SEÇİCİYİM"

        Filmde gazeteciye hayat veren Öykü Çelik; "Sinema filmi yapmayalı bayağı zaman oldu. Gerçi çok fazla da film çekilmedi ama ben projelerde çok seçiciyim. Filmde de gazeteciyi canlandırıyorum. Senaryoyu ilk okuduğumda çok etkilenmiştim. Hele ki sonu beni çok etkiledi. 'The İmam' filminde de çok etkilenmiştim. Biz sete girmeden iki hafta bütün sahneleri çektik her duyguyu her sahneyi defalarca konuşarak resmen yaşadık. Kayda girdiğimizde her şey takır takır işledi. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu filmi sinemada izleseydim 'keşke ben oynasam' derdim" dedi.

        Batuhan Ekşi ise "Bana önemli bir karakter emanet ettiler. Bende elimden geleni yaptım. Ben filmi izlemedim sürpriz olsun istedim. İlk sinema filmim bana böyle bir şans verdiler" dedi.

        Filmin yönetmen koltuğunda oturan Kemal Yıldız; "Oyuncularımız çok iyi bir performans sergiledi. Yeniden Başlamak filmin benim için çok önemli bir yerde. Sette de çok keyifli bir 4 hafta geçirdik" dedi.

        'YENİDEN BAŞLAMAK' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Bir motor kazası sonrası hastaneye kaldırılan başkarakter, bedeniyle ruhunun ayrılmaya başladığı bu kritik anlarda, çevresindeki tüm sesleri ve yüzleri astral dünyasında yeniden canlandırır. Yaşam ve ölüm arasındaki bu büyülü düzlemde, yalnızca başkalarının değil, kendi geçmişiyle de yüzleşir. 'Yeniden Başlamak', hem bir kurtuluş hem de bir hesaplaşma hikâyesi olarak izleyicilere eşsiz bir deneyim sunuyor.

        'Yeniden Başlamak', filmi bugün gösterime girdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yeniden Başlamak
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        Güney Kore'de siyasi kriz sürüyor
        Güney Kore'de siyasi kriz sürüyor
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        Rusya'dan 'barış görüşmesi' çıkışı
        Rusya'dan 'barış görüşmesi' çıkışı
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        “Doğru Habercilik ve Medya Etiği” Kürtçe yayınlandı
        “Doğru Habercilik ve Medya Etiği” Kürtçe yayınlandı
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Panama'dan Trump'a: Konuşacak bir şey yok
        Panama'dan Trump'a: Konuşacak bir şey yok
        Hayatımızdaki görünmez yükler
        Hayatımızdaki görünmez yükler
        "AB bizden yüzde 30 daha fazla pestisit kullanıyor"
        "AB bizden yüzde 30 daha fazla pestisit kullanıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"