Yeniden sahneleniyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, seyircilerin kalbinde derin izler bırakan 'Romeo ve Juliet' balesini bu sezon yeniden sahne ışıklarıyla buluşturuyor. Aşkın en kırılgan ve en büyülü hâlini dansın zarafetiyle birleştiren bu etkileyici eser; 25, 26, 28 Şubat ile 4, 12, 14 Mart 2026 tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

William Shakespeare’in yüzyıllardır sanatın her alanına ilham veren ölümsüz trajedisi 'Romeo ve Juliet', sahne sanatlarındaki en güçlü yorumlarından birini Sergey Prokofyev’in bestelediği bale eseriyle kazanmıştır. Klasik bale repertuvarında eşsiz bir yere sahip olan bu başyapıt, hem koreografik zenginliği hem de müzikal derinliğiyle dünya bale tarihinin en önemli mihenk taşlarından biri kabul edilir.

Eser, birbirine düşman iki ailenin nefret duvarlarını aşan saf ve yasak bir aşkın destanını konu alır. Prokofyev’in güçlü müziği eşliğinde şekillenen koreografi; aşk, tutku, nefret ve fedakârlık gibi insan doğasının en temel duygularını zarif bir estetik içinde harmanlar. Klasik balenin teknik inceliklerini dramatik bir anlatımla birleştiren bu yapım, izleyiciye unutulmaz bir görsel ve işitsel şölen sunar. Hikâye anlatımındaki başarısıyla dünya çapında sayısız kez sahnelenen eser, bu kez ünlü koreograf Ricardo Amarante’nin İstanbul Devlet Opera ve Balesi dansçıları için hazırladığı özgün ve dinamik yorumuyla sahnede olacak.