Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yeniden sahneleniyor

        Yeniden sahneleniyor

        Efsanevi aşk, büyüleyici koreografi: 'Romeo ve Juliet' balesi yeniden sahneleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2026 - 15:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniden sahneleniyor

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi, seyircilerin kalbinde derin izler bırakan 'Romeo ve Juliet' balesini bu sezon yeniden sahne ışıklarıyla buluşturuyor. Aşkın en kırılgan ve en büyülü hâlini dansın zarafetiyle birleştiren bu etkileyici eser; 25, 26, 28 Şubat ile 4, 12, 14 Mart 2026 tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

        William Shakespeare’in yüzyıllardır sanatın her alanına ilham veren ölümsüz trajedisi 'Romeo ve Juliet', sahne sanatlarındaki en güçlü yorumlarından birini Sergey Prokofyev’in bestelediği bale eseriyle kazanmıştır. Klasik bale repertuvarında eşsiz bir yere sahip olan bu başyapıt, hem koreografik zenginliği hem de müzikal derinliğiyle dünya bale tarihinin en önemli mihenk taşlarından biri kabul edilir.

        Eser, birbirine düşman iki ailenin nefret duvarlarını aşan saf ve yasak bir aşkın destanını konu alır. Prokofyev’in güçlü müziği eşliğinde şekillenen koreografi; aşk, tutku, nefret ve fedakârlık gibi insan doğasının en temel duygularını zarif bir estetik içinde harmanlar. Klasik balenin teknik inceliklerini dramatik bir anlatımla birleştiren bu yapım, izleyiciye unutulmaz bir görsel ve işitsel şölen sunar. Hikâye anlatımındaki başarısıyla dünya çapında sayısız kez sahnelenen eser, bu kez ünlü koreograf Ricardo Amarante’nin İstanbul Devlet Opera ve Balesi dansçıları için hazırladığı özgün ve dinamik yorumuyla sahnede olacak.

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin repertuvarında özel bir konuma sahip olan bu zamansız eser, Ricardo Amarante’nin modern dokunuşları ve AKM’nin büyüleyici atmosferiyle birleşerek izleyicileri bir kez daha Verona’nın romantik ve trajik sokaklarına davet ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mimar Sinan'ın Mihrimah Sultan 'güncellemesi', efsaneler ve gerçekler... Pide kuyruğunda geçen çocukluk

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, ramazanın ikinci gününde Mihrimah Sultan Camii'ni gezdirip Mimar Sinan'ın ince dokunuşlarını anlatmaya devam ediyor. Sohbet sırasında konu eski ramazanlara da geliyor...

        #Romeo ve Juliet
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu!
        Kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Durakta kadın cinayeti! Karısını başından vurdu!
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Siber güvenlikte yapay zeka "depremi"
        Alacak meselesi can aldı
        Alacak meselesi can aldı
        Ramazan Günlüğü 4. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 4. Bölüm
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Mağarada kurtarma operasyonu
        Mağarada kurtarma operasyonu
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        ABD'den Grönland'a hastane gemisi
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        "Futbol adına utanç verici!"
        "Futbol adına utanç verici!"
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?