İkinci el teknolojik ürün satışında yeni dönem

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiCihaz'Yenileme merkezi' olarak ilk yetkiler verildi.
ABONE OL

Üç firmaya 'yenileme merkezi' yetkisi

Ticaret Bakanlığı, kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması için faaliyet göstermek isteyen 3 firmayı "yenileme merkezi" olarak yetkilendirdi

'Yenileme merkezi' olarak ilk yetkiler verildi.
İkinci el teknolojik ürün satışında yeni dönem
0:00 / 0:00
AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenerek, garantili ve sertifikalı bir şekilde "yenilenmiş ürün" olarak tekrar satışa sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" 22 Ağustos 2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik hükümleri uyarınca, "yenileme" işlemlerini yapma ve "yenilenmiş ürün" piyasaya arz etme faaliyetleri, sadece Bakanlıkça yetkilendirilen yenileme merkezlerince yapılabiliyor.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması, israfın ve çevreye verilen zararların azaltılması, anılan ürünlerle ilgili ithalat kalemlerinde düşüş sağlanması, kayıt dışılığın engellenmesi ve tüketicilerin güvenli ve garantili bir şekilde ikinci el alışveriş yapmasının sağlanması olarak belirlendi.

BAŞVURULAR BAKANLIĞA YAPILACAK

Bu kapsamda, "yenileme merkezi" olarak faaliyette bulunmak isteyen firmaların, öncelikle Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından ilgili standart kapsamında TSE-HYB belgesi ile belgelendirilmesi ve ardından "Yenileme Yetki Belgesi" almak üzere Bakanlığa başvuruda bulunması gerekiyor.

Başvuruları değerlendirilen ve Yönetmelikte belirlenen şartları sağlayan firmalara Bakanlıkça yenileme işlemlerini yapma yetkisi verilecek.

Yetkilendirilen firmalara ilişkin bilgiler, Bakanlığın internet sitesindeki "https://tuketici.ticaret.gov.tr/yayinlar" sayfasından yayımlanacak.

3 FİRMANIN BAŞVURUSU DEĞERLENDİRİLDİ

Şu ana kadar Bakanlığa ulaşan 3 firmanın başvurusu değerlendirildi, başvuruları uygun görülen bu firmalar "yenileme merkezi" olarak yetkilendirildi.

Çeşitli elektronik ticaret platformlarında yetkisiz şekilde "yenilenmiş ürün" satışları yapıldığının gözlendiği belirtilerek, şu uyarılarda bulunuldu:

"Bakanlık tarafından yetkilendirilen yenileme merkezleri faaliyete geçmiş bulunduğundan, söz konusu satışlar gerek Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik'e gerekse de Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ne aykırılık teşkil etmektedir. Bu durum aynı zamanda tüketici mağduriyetlerine de yol açmaktadır. Bu nedenle, söz konusu yetkisiz satışlar ve tanıtımlar Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup aykırılık tespit edilenler hakkında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da belirlenen idari yaptırımlar uygulanacaktır. Diğer taraftan tüketicilerimizin ileride herhangi bir hak kaybına uğramamaları için ikinci el cep telefonu ve tablet alışverişlerini Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen firmalardan yapmaları önem arz etmektedir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sürücüsüz gezi teknesi tanıtıldı
TEKNOLOJİİşte sürücüsüz gezi teknesi
Sesli mesaj hizmetine ilişkin bilgilendirmeler ücretsiz olacak
TEKNOLOJİO hizmet artık ücretsiz olacak
Türk Telekom çalışanları 3 yılda 18 ton elektronik atığı dönüştürdü
TEKNOLOJİ18 ton elektronik atığı dönüştürdüler
Yerli ateş, nabız ve kan oksijen düzeyi tespit eden cihaz geliştirildi
TEKNOLOJİKoronayla mücadelede yerli cihaz müjdesi
Euro 2020 televizyon talebini yüzde 30 artırdı
TEKNOLOJİTelevizyona Euro 2020 dopingi!
NASA Venüs'e iki keşif aracı gönderecek
TEKNOLOJİNASA'dan Venüs'e iki araçla çıkartma
Çin, yeni nesil meteoroloji uydusunu fırlattı
TEKNOLOJİÇin'den uzay yarışında bir hamle daha!
Vodafone, FGS'nin yüzde 50'sini satın aldı
TEKNOLOJİVodafone'dan yerli bulut şirketine yatırım
Huawei yeni tabletini tanıttı
TEKNOLOJİHuawei yeni tabletini tanıttı
Huawei P50 Pro özellikleri ve tasarımı belli oldu mu? HarmonyOS işletim sistemli P50 Pro lansmanı ne zaman?
TEKNOLOJİHuawei P50 Pro özellikleri ve tasarımı belli oldu mu? ...