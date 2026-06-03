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        Haberler Bilgi Gündem Yerebatan Sarnıcı açık mı, kapalı mı? Yerebatan Sarnıcı ücretsiz mi, hangi tarihlerde bedava?

        Yerebatan Sarnıcı açık mı, kapalı mı? Yerebatan Sarnıcı ücretsiz mi oldu?

        İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı bakım ve düzenleme çalışmaları nedeniyle bir süre ziyarete kapalı tutuldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından devralınan Yerebatan Sarnıcı, bakım ve düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden kapılarını açacak. Yapılan açıklamaya göre Türk vatandaşları, haziran ayı sonuna kadar Yerebatan Sarnıcı'nı ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. Peki Yerebatan Sarnıcı açık mı, kapalı mı? Yerebatan Sarnıcı ücretsiz mi? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 20:37 Güncelleme:
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        İstanbul'un tarihi yarımadasında yer alan ve her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Yerebatan Sarnıcı, gerçekleştirilen bakım ve düzenleme çalışmalarının ardından yeniden ziyaretçileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, sarnıcın 6 Haziran itibarıyla yeniden açılacağı belirtilirken Türk vatandaşları için önemli bir uygulama da hayata geçirildi. Peki, Yerebatan Sarnıcı açık mı, kapalı mı? Yere Batan Sarnıcı ücretsiz mi, hangi tarihlerde bedava olacak? İşte ayrıntılar...

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        YEREBATAN SARNICI AÇIK MI, KAPALI MI?

        Yerebatan Sarnıcı, bakım ve düzenleme çalışmaları nedeniyle bir süre ziyarete kapalı tutuldu. Ancak çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi yapı 6 Haziran tarihinde yeniden ziyaretçilere açılacak.

        Bu nedenle sarnıcı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar ve turistler, 6 Haziran'dan itibaren Yerebatan Sarnıcı'nı gezebilecek. Yetkililer, ziyaretçilerin yoğunluk durumuna göre planlama yapmalarını tavsiye ediyor.

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        YEREBATAN SARNICI ÜCRETSİZ Mİ?

        Yapılan açıklamaya göre Türk vatandaşları Yerebatan Sarnıcı'nı haziran ayı sonuna kadar ücretsiz ziyaret edebilecek.

        Uygulama kapsamında ziyaretçilerden herhangi bir giriş ücreti alınmayacak. Böylece İstanbul'un en önemli kültürel miraslarından biri olan Yerebatan Sarnıcı'nın daha fazla vatandaş tarafından ziyaret edilmesi hedefleniyor.

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        MÜZEKART GEÇERLİ OLACAK MI?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Müzekart sisteminin kurulmasının ardından Yerebatan Sarnıcı'na girişler Müzekart kapsamında gerçekleştirilecek.

        Haziran ayındaki ücretsiz ziyaret döneminin sona ermesinin ardından vatandaşlar, belirlenen uygulama çerçevesinde Müzekart ile sarnıcı ziyaret edebilecek. Sistemin devreye alınacağı tarih ve detayların ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

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        YEREBATAN SARNICI NEREDE?

        Yerebatan Sarnıcı, İstanbul'un Fatih ilçesinde, Sultanahmet Meydanı'nın hemen yanında bulunuyor. Bizans İmparatoru I. Justinianus döneminde inşa edilen tarihi yapı, yüzlerce sütunu ve etkileyici atmosferiyle İstanbul'un en çok ziyaret edilen turistik noktaları arasında yer alıyor.

        Özellikle Medusa başlı sütun kaideleri ve gizemli mimarisiyle dikkat çeken sarnıç, hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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