Yerebatan Sarnıcı bayramda açık mı, kapalı mı, kaça kadar açık?
Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etmek isteyen kişiler ile turistler, Yerebatan Sarnıcı'nın açık olup olmadığını araştırıyor. Özellikle bayram boyunca kültürel gezi planı yapanlar, "Yerebatan Sarnıcı bayramda açık mı, kaça kadar açık?" ve "2026 Kurban Bayramı'nda girişler ücretli mi, ücretsiz mi?" sorularına yanıt arıyor. İstanbul'un en çok ziyaret edilen tarihi yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı'nın bayram çalışma saatleri merak konusu oldu. İşte bilgiler...
Kurban Bayramı süresince İstanbul’daki tarihi mekanlara yoğun ilgi gösterilirken, gözler Yerebatan Sarnıcı ziyaret saatlerine çevrildi. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alan tarihi yapı için "Bayramda Yerebatan Sarnıcı açık mı?", "Saat kaçta kapanıyor?" ve "Bayramda ücretsiz ziyaret edilebiliyor mu?" soruları gündemde yer alıyor. Tarihi atmosferiyle dikkat çeken Yerebatan Sarnıcı’nın 2026 Kurban Bayramı giriş ücreti ve ziyaret detayları araştırılıyor. İşte detaylar...
YEREBATAN SARNICI BAYRAMDA AÇIK MI?
Yerebatan Sarnıcı bayramda açık olacak. Resmi ziyaret bilgilerine göre müze haftanın her günü 09.00-22.00 saatleri arasında açık oluyor.
YEREBATAN SARNICI’NDA HANGİ SAATLERDE GİRİŞ YAPILABİLİYOR?
Yerebatan Sarnıcı’nın resmi ziyaret sayfasında, seans düzenlemesi nedeniyle 18.30-19.30 saatleri arasında ziyaretçi kabul edilmediği belirtiliyor.