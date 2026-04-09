        Sivas'ta siyasi partilerin kadın temsilcileri Yıldızeli Derneği'nde bir araya geldi

        Yıldızeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kadın ve Gençlik Kolları, Sivas'taki siyasi partilerin kadın temsilcilerini ve kadın dernek üyelerini bir araya getirerek, yerel işbirliği ve dayanışma etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 10:06 Güncelleme:
        Sivas'ta siyasi partilerin kadın temsilcileri Yıldızeli Derneği'nde bir araya geldi

        Yıldızeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kadın ve Gençlik Kolları, Sivas'taki siyasi partilerin kadın temsilcilerini ve kadın dernek üyelerini bir araya getirerek, yerel işbirliği ve dayanışma etkinliği düzenledi.

        Dernek binasında gerçekleştirilen programda konuşan Yıldızeli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Eldemir Kale, dernek olarak kültürel mirası yaşatmak ve kadınların gücünü toplumsal hayatın merkezine taşımak için sahada olduklarını söyledi.


        Dernek Başkanı Fevzi Uçar'ın liderliğinde derneğin kadın kollarıyla, mikro milliyetçiliği reddeden, tüm memleket için çalışan, insanlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı esas alan bir anlayışla yola çıktıklarını belirten Kale, ​"Dernek binamızda gerçekleştirdiğimiz tanışma ve kaynaşma programı ile gönül köprülerimizi güçlendirdik. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının kıymetli kadın temsilcilerine teşekkür ediyorum. ​Gücümüz birliğimiz, enerjimiz ortak geleceğimizdir." dedi.

        Konuşmanın ardından yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Trump'tan İran'a uyarı
        Trump'tan İran'a uyarı
        İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'a saldırı!
        İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'a saldırı!
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        Brent petrol tekrar yükseldi
        Brent petrol tekrar yükseldi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Çenesinden vuruldu eliyle işaret etti! Katliamdan kaçış!
        Çenesinden vuruldu eliyle işaret etti! Katliamdan kaçış!
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        "Jönler dönemi bitti"
        "Jönler dönemi bitti"
        Hamile sevgilisini öldürdü! Barajın buzunu kırıp içerisine attı!
        Hamile sevgilisini öldürdü! Barajın buzunu kırıp içerisine attı!
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Okan Buruk, Osimhen'in döneceği tarihi açıkladı!
        Okan Buruk, Osimhen'in döneceği tarihi açıkladı!
        Döstädning: Ölüm temizliği
        Döstädning: Ölüm temizliği
        Çalışmaları görüntüye alıyordu... Şantiye şefinin trajik sonu!
        Çalışmaları görüntüye alıyordu... Şantiye şefinin trajik sonu!
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        Bölgesel istikrar için adres
        Bölgesel istikrar için adres
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi

        Benzer Haberler

        Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi işbirliği protokolü imzaladı
        Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi işbirliği protokolü imzaladı
        Suşehri Belediyesi iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenledi
        Suşehri Belediyesi iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenledi
        Sivas'ta şehitler anısına futbol müsabakası düzenlendi
        Sivas'ta şehitler anısına futbol müsabakası düzenlendi
        Sivasspor, Boluspor maçına hazır
        Sivasspor, Boluspor maçına hazır
        Sivas'ta kış geri döndü: Geçitler karla kaplandı
        Sivas'ta kış geri döndü: Geçitler karla kaplandı
        Sivas'ta anlamlı müsabaka
        Sivas'ta anlamlı müsabaka