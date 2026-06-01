Tekirdağ'da üreticilere yazlık sebze fidesi dağıtıldı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde üreticilere yüzde 75 hibeli yazlık sebze fidesi dağıtıldı.



İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'un katılımıyla gerçekleştirilen dağıtım programında, Şarköy ilçesinde 27 mahalledeki 135 üreticiye 50 bin 400 fide teslim edildi.



Proje kapsamında üreticilere 25 bin 830 domates, 19 bin 950 biber ve 4 bin 620 patlıcan fidesi verildi.



İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, fidelerin üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce (BÜGEM) yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projeleri kapsamında verildiğini belirtti.



Projenin kontrollü üretim modelinin yaygınlaştırılmasını amaç edindiğini aktaran Aksoy, projeyle kalıntısız ve güvenilir gıda üretiminin desteklenmesi ile yazlık sebze yetiştiriciliğinde önemli maliyet kalemlerinden biri olan fide giderlerinin azaltılmasını amaçladığını anlattı.



Aksoy ayrıca proje kapsamında üreticilerin talep ettiği ve piyasada rağbet gören fide çeşitlerinin dağıtıldığı ifade etti.

