        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da üreticilere yazlık sebze fidesi dağıtıldı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde üreticilere yüzde 75 hibeli yazlık sebze fidesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 15:02 Güncelleme:
        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'un katılımıyla gerçekleştirilen dağıtım programında, Şarköy ilçesinde 27 mahalledeki 135 üreticiye 50 bin 400 fide teslim edildi.

        Proje kapsamında üreticilere 25 bin 830 domates, 19 bin 950 biber ve 4 bin 620 patlıcan fidesi verildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, fidelerin üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce (BÜGEM) yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projeleri kapsamında verildiğini belirtti.

        Projenin kontrollü üretim modelinin yaygınlaştırılmasını amaç edindiğini aktaran Aksoy, projeyle kalıntısız ve güvenilir gıda üretiminin desteklenmesi ile yazlık sebze yetiştiriciliğinde önemli maliyet kalemlerinden biri olan fide giderlerinin azaltılmasını amaçladığını anlattı.

        Aksoy ayrıca proje kapsamında üreticilerin talep ettiği ve piyasada rağbet gören fide çeşitlerinin dağıtıldığı ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        Arakçi'den ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        Bıçak göğsüne saplanmıştı! Sevgilisi tutuklandı!
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        Çarptığı çocuk öldü! Kaza sonrası ziyarette darp edildi!
        Google'dan sivrisinek ordusu!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Evlendiler
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        İstanbul konserine tepki yağdı
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Kardeşinden tam 30 yıl sonra... Gözyaşına boğan kader!
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe
