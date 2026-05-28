Trabzon'da damga süresi dolan su sayaçları yenileniyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (TİSKİ) damga süresi dolan su sayaçları yenileniyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kullanım süresi dolan su sayaçlarının yenilenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.



Yasal mevzuat kapsamında gerçekleştirilen uygulama ile hem ölçüm hassasiyetinin artırılması hem de su kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.



Sayaç değişim işlemleri ekiplerce mahalle mahalle devam ediyor.





Vatandaşlardan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları, kapıda nakit ödeme talep eden şahıslara kesinlikle itibar etmemeleri istendi.

