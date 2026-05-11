        Yerel keşifler dijitalleşiyor

        Seyahat ederken veya yaşadığınız şehri daha iyi tanımak isterken yerel halkın gerçek önerilerine ulaşmanızı sağlayan Lukal uygulaması, doğrulanmış Localpinnerlar ve yapay zeka destekli LukAI asistanıyla dikkat çekiyor. Yerel ekonomiyi destekleme ve sürdürülebilir turizme katkı sunmak amacıyla kurulduğu vurgulanan uygulama, interaktif haritası üzerinden otantik mekanları ve etkinlikleri kullanıcılara sunuyor.

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 11:51 Güncelleme:
        Yerel keşifler dijitalleşiyor

        Seyahat ve şehir keşfi alışkanlıkları dijitalleşirken, geleneksel rehberler ve liste önerileri yerini giderek yerel deneyimlere bırakıyor. Bu doğrultuda geliştirilen Lukal uygulaması, “Şehri Keşfetmenin Yerel Yolu” sloganıyla kullanıcılara, o bölgede yaşayan gerçek insanların tavsiyelerini sunmayı hedefliyor. Uygulamada, doğrulanmış yerel rehberler ve akıllı yapay zeka entegrasyonu öne çıkıyor.

        İNTERAKTİF HARİTA

        Lukal, interaktif bir harita uygulaması olarak çalışıyor. Kullanıcılar seyahat ettikleri veya yaşadıkları şehirlerde, geleneksel turistik listeler yerine gerçekten o bölgede yaşayan insanların önerilerine ulaşabiliyor. Uygulama, yanınızda bölgeyi iyi bilen bir arkadaşınız varmış hissi yaratarak seyahat deneyimine yerel bir bakış açısı katıyor.

        LOCALPINNER SİSTEMİ İLE GERÇEK YEREL TAVSİYELER

        Lukal’ın temelini Localpinnerlar oluşturuyor. Bu kişiler, o bölgede yaşayan ve doğrulanmış kullanıcılar olarak kendi deneyimlerini paylaşıyor. Her pin, dört ana kategori ve alt kategorilere göre ekleniyor. Filtreleme sistemi sayesinde ilgi alanlarına, modunuza veya günün saatine göre pinleri hızlıca listeleyebiliyorsunuz. Kullanıcılar pinlere dokunarak detaylı bilgilere ulaşabiliyor, beğendikleri lokasyonları kişisel listelerine ekleyebiliyor.Bu sayede internetteki kalabalık ve genel yorumlar yerine, doğrudan bölgeyi bilen kişilerin önerileriyle şehir keşfi yapmak mümkün hale geliyor.

        LUKAI: AKILLI YAPAY ZEKA ASİSTANI

        Uygulamanın dikkat çeken bir diğer özelliği ise LukAI. Bu akıllı asistan, pinlenen lokasyonların sosyal medya hesaplarını tarayarak özel etkinlikleri, workshopları, sergileri ve canlı aktiviteleri öne çıkarıyor. Kullanıcılara “Bugün nerede ne var?” sorusuna kişiselleştirilmiş yanıtlar sunarak keşif deneyimini zenginleştiriyor.

        YEREL EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAKLI YAKLAŞIM

        Lukal, Localpinner sistemiyle yerel işletmeleri ziyaretçilerle buluşturarak bilgi eksikliğini gidermeyi amaçlıyor. Bu sayede küçük yerel işletmeler hak ettikleri görünürlüğü kazanırken, seyahat edenler de samimi ve otantik deneyimler yaşama fırsatı buluyor. Uygulama, yerel ekonominin ve kültürün korunmasına katkı sağlayarak sürdürülebilir bir turizm modeline destek veriyor.

        Lukal’in temel hedefi, şehri keşfetmek isteyenlerle yerel işletmeler arasında organik ve güçlü bir bağ kurmak olarak öne çıkıyor.

