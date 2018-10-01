Habertürk muhabiri Arzu Kaya'nın haberine göre Beykoz'da 6 Şubat 2017 günü bir çocuk annesi Esma Yeşilbaş (35) kayınpederi Ahmet Yeşilbaş'ı ailece yaşadıkları evde silahla yaraladı, polisi arayarak suçunu itiraf etti. 3 gün yoğun bakımda kalan Ahmet Yeşilbaş yaşamını yitirdi. Olayın ardından tutuklanan kadın yıllar önce kayınpederinin tecavüzüne uğradığını, zaman içinde tacizlerin devam ettiğini, tehditler nedeniyle yaşadıklarını anlatamadığını söyledi. Olay günü evde yalnız oldukları sırada kayınpederinin tacizine uğradığını söyleyen Esma Yeşilbaş 11 aylık bebeğinin ağlaması ile kurtulduğunu anlattı. Ardından da ağabeyinin evinden aldığı silahla kayınpederini öldürdüğünü belirten kadın tutuklandı. Hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 8 ay tutuklu kalan kadın tahliye oldu ve 'meşru müdafaa' denilerek beraat etti.

Beraat kararına savcılık itiraz etti. Dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nce yeniden görüldü. Savcı, meşru müdafaanın kabulü için saldırı ve savunmanın eş zamanlı olması gerektiğini söyledi. Cezalandırılmasını talep etti.Sanık avukatı Aydın Mollaoğlu, meşru müdafaa şartlarının oluştuğunu, müvekkilinin tacizlerden kurtuluş umudunun kalmadığını söyledi. Sanık Yeşilbaş ise, "Defalarca tecavüze uğradığım için yapmak zorundaydım. Başka çarem kalmamıştı" dedi.Daire, yerel mahkemenin beraat kararını bozdu. Sanık Yeşilbaş'ı önce "çocuk ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eylemin haksız tahrik altında işlendiğini belirten daire, iyi hal indirimi de uygulayarak cezayı 15 yıla indirdi. Karar Yargıtay yolu açık olmak üzere verildi. Dosyanın Yargıtay'da onanması halinde Yeşilbaş yeniden cezaevine girecek.

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