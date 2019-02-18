Balkuv, triko tedarikçilerininiç piyasada yerel perakende markalara yaptığı üretimin hızlandığına da işaret ederek, “Perakende firmaları yurtdışındaki fabrikalarını kapatarak Türkiye’deki triko üreticilerine yöneldi” dedi.

Türkiye hazır giyimde 17 milyar dolarlık ihracatla başarılı bir yılı geride bırakırken, sektör yine ihracat odaklı bir yıla ‘merhaba’ dedi. Hazır giyim ihracatı içinde adeta lokomotif görevi gören triko da her geçen yıl ihracattaki payını artırmasıyla dikkat çekerken, adeta sektörün itici gücü haline geldi.



Türkiye’nin önde gelen meslek örgütlerinden Türkiye Triko Sanayicileri Derneği (TRİSAD)Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balkuv, hazırgiyim ihracatı içinde yer alan trikonun payının her geçen yıl büyüdüğüne işaret ederek, “Bu yıl da ihracat içindeki payı yüzde 10 civarında büyüdü. Hazır giyim ihracatı yerinde sayarken, toplam hazır giyim ihracatı içinde triko ihracatı payı ve hacmi sürekli artıyor. 2018 yılında triko ihracatında ulaşılan 1.9 milyar dolarlık rakamı, Cumhuriyet tarihinin en önemli ihracat rakamı olarak ifade edebiliriz” dedi.

"ARTIK TÜRKİYE'DEN ALIYORLAR"



Triko tedarikçilerininiç piyasada yerel perakende markalara yaptığı üretimin de hızlandığını vurgulayan Balkuv, “Perakende firmalar 6-7 sene önce ithalata getirilen ilave vergiler nedeniyle yurtdışında olan fabrikalarını kapatarak Türk triko üreticilerine yöneldi ve Türkiye’den talep etmeye başladı. Mesela LCW yüzde 98 talebini Türkiye’de ürettiriyor” değerlendirmesini yaptı. Balkuv, büyük gayretlerle alınan ciddi siparişlerin; sahip olduğumuz hacmin doğru kullanılması ve hacmin arttırılmasının; verimliliğin artması gibi hususların ihracatta artan payımızdaetkili olan noktalar olduğunu ifade etti.

"İHRACATTA DÜNYADA 6. SIRADAYIZ"



Türkiye’nin hazır giyim ihracatında dünya sıralamasında 6’ıncı olduğunu hatırlatan Balkuv, şu bilgileri verdi: “Dünya ihracat sıralamasında Çin 170 milyar dolar ile ilk sırada yer alıyor. Bangladeş ikinci, Vietnam üçüncü, Türkiye ise 17 milyar dolar ihracat ile bu beş ülkenin ardından altıncı sırada."

ABD PAZARININ ANAHTARI THY



Rakip ülkelerle rekabet için triko alanında hacmin büyütülmesine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Balkuv, firmalarımızın hedef belirleyerek ihracata ağırlık vermesi gerektiğini ifade etti. İhracatımızın yüzde 75 gibi çok büyük bir kısmının, Almanya, İspanya, İngiltere gibi Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldığını hatırlatan Balkuv, “İhracat yaptığımız toplam ülke sayısı ise 200'ü aşıyor. ABD pazarı bizim için çok önemli. THY desteği alınırsa devletten ihracat oranımızı yüzde 30 oranında arttırmak mümkün” diye konuştu.