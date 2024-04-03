Yerel seçimin "ilk"leri ve "en"leri

Zeynep Çelik, mahalli idareler seçimlerine bağımsız olarak girdi. Toplam 1983 seçmeni olan Kalkım Beldesi'nde bağımsız aday Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 47.91 oranında oy alarak başkan seçildi. Çelik'i yüzde 40 ile AK Parti adayı İbrahim Taşkın takip etti.

Bu sonuçla Çelik, Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı olma unvanını kazandı.

5 yıl boyunca Kalkım Beldesine Belediye Başkanı olacak olan Zeynep Çelik, "Hep birlikte çabalarımız ve dualarımız ile çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Kalkım'a yakışır hizmeti getirmeyi, halkımıza değer vermeyi önümüzdeki 5 yılın her gününde kendime borç bilerek sizlere layık olacağım. Bu başarı hepimizin" ifadelerini kullandı.