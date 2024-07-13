Yerel yönetimlerdeki işten çıkarmalara ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; belediyelerden atılan işçilerle ilgili Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın talimatıyla teftiş kurulu harekete geçti.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında sendikal faaliyetlerin engellenmesi (sendikal baskı/ayrımcılık), toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanmaması konularına yönelik gelen ihbar ve şikayet başvurularının titizlikle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, 'Konu hakkında yapılan incelemeler sonucunda mevzuata aykırılıkların tespit edilmesi halinde düzenlenecek raporlarda gerekli idari yaptırımlar uygulanacak olup, seçimden sonra artan başvurulara ilişkin teftiş ile uygulamalar ivedilikle yerine getirilmektedir.' denildi.