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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yerel yönetimlerdeki işten çıkarmalara ilişkin açıklama - İş-Yaşam Haberleri

        Yerel yönetimlerdeki işten çıkarmalara ilişkin açıklama

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından yerel yönetimlerdeki işten çıkarmalarla ilgili 136 ihbar ya da şikayetin bakanlığa ulaştığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 15:05 Güncelleme: 13.07.2024 - 15:05
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        Yerel yönetimlerle ilgili açıklama
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        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; belediyelerden atılan işçilerle ilgili Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın talimatıyla teftiş kurulu harekete geçti.

        31 Mart yerel seçimlerinden sonra 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında sendikal faaliyetlerin engellenmesi (sendikal baskı/ayrımcılık), toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanmaması konularına yönelik gelen ihbar ve şikayet başvurularının titizlikle takip edildiği belirtildi.

        Açıklamada, 'Konu hakkında yapılan incelemeler sonucunda mevzuata aykırılıkların tespit edilmesi halinde düzenlenecek raporlarda gerekli idari yaptırımlar uygulanacak olup, seçimden sonra artan başvurulara ilişkin teftiş ile uygulamalar ivedilikle yerine getirilmektedir.' denildi.

        BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

        Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

        "Alın teri ve emekleriyle ülkemizi büyüten işçilerimizin, çalışanlarımızın her zaman yanındayız.

        31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası adeta işçi kıyımı yapan bazı belediyeleri çalışanların ekmeğiyle oynamamaları konusunda uyarmıştık.

        Bu konuda taviz vermeden ve ayrımcılık yapmadan bir kez daha söylüyoruz. Hiçbir vatandaşımızın işiyle, ekmeğiyle oynayamazsınız! Bakanlık olarak bu konuda bizlere ulaşan şikayetlerin gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

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