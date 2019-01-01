Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel bir maden şirketine ait kömür ocağında, 16.00-00.00 vardiyasında tamir tarama ve tahkimat işinde çalışan maden işçileri, girdikleri ocak içinde ahşap direk ve kalaslardan oluşturdukları masa başında toplandı.

AA'nın haberine göre; işçiler, masalarındaki "Hoş geldin 2019" yazılı pastayı kesmelerinin ardından birbirlerine pasta ikram ederek, yeni yılın maden ocaklarında kazasız üretim getirmesini diledi.

Maden işçisi Hüseyin Demir, yaklaşık 10 yıldır maden ocağında çalıştığını belirterek, yeni yıla girerken ailesinin yanında olmayı dilediklerini ancak yerin altındaki kömürü gün yüzüne çıkararak ekmek parası kazandıklarını söyledi.

Maden ocaklarında çeşitli kazaların meydana geldiğini ve yeni yılda bu tür kazaların olmamasını dilediğini ifade eden Demir, "Allah yolumuzu ve sonumuzu hayırlı etsin. Milletimize ve devletimize Allah zeval göstermesin. Kazasız bir yıl geçirmeyi diliyorum. Ailemden ayrı geçirdiğim 3 veya 4'üncü yılbaşım. Arkadaşlarımızla çalışıyoruz ve yeni yıla maden ocağında arkadaşlarımızla giriyoruz." dedi.

Maden işçisi Sönmez Uzuntaş ise yeni yılın maden işçileri için kazasız bir yıl olmasını istediğini vurgulayarak, "Madencilik dünyanın en zor mesleği ve mecburen bunu yapmak zorundayız. Özellikle kış mevsiminde kömürün ne kadar değerli olduğunu vatandaşımız anlıyor. Yılbaşı buruk geçiyor. Madenocağında çalışıyoruz ve saat: 00.00'dan sonra eve gidiyoruz. Ekmek parası olduğu için katlanıyoruz." diye konuştu.

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