Yerleşik hayata geçtikten sonra tarım ve ticarete ağırlık verilerek, üretici bir toplum halini alan Türkler ne zaman yerleşik hayata geçti? Yerleşik yaşamın bir gereği olarak tarımla uğraşan Türk devletleri hangileridir? İşte, tüm detaylar…

Türkler Yerleşik Hayata Ne Zaman Geçti?

Konu başlığımız olan Türkler yerleşik hayata ne zaman geçti sorusunu cevaplamadan önce, yerleşik yaşam ne demek sorusuna yanıt aramak daha doğru olacaktır. Yerleşik yaşam antropolojide, sabit ve belirli bir yerde uzun süre yaşamak olarak tanımlanmaktadır. Tarih ve arkeoloji de bu tanımdan hareket ederek, göçebe bir hayat tarzı süren toplumların, kalıcı bir yerde oturmasını yerleşik hayata geçiş olarak tarif etmiştir.

Tarihteki ilk Türk devleti olan ve MS. 4 ile 6. yüzyıllar arası varlığını sürdürmüş olan Hunlar zamanında etrafı surlarla çevrilmiş bazı şehirlerden bahsedilmektedir. Hunlardan sonra kurulan ve 552 – 744 yılları arasında varlığını sürdürmüş olan Göktürkler döneminde ise şehir yaşamının başladığına dair arkeolojik veriler bulunmaktadır. Her ne kadar Göktürklerin büyük bir çoğunluğu atlı göçebe bir yaşam tarzına sahip olsa da halk içinde yerleşik yaşam sürerek, özellikle tarımla uğraşan insanların varlığı da bilinmektedir. Kökleri Hunlar ve Göktürkler dönemine kadar uzanan yerleşik yaşam örneklerini, Türk tarihinde ilk kez resmen hayata geçiren devlet ise 745- 840 arasında hüküm sürmüş olan Uygulardır.