Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.759,63 %1,02
        DOLAR 43,4930 %0,08
        EURO 51,3470 %0,14
        GRAM ALTIN 6.878,12 %5,76
        FAİZ 34,64 %0,58
        GÜMÜŞ GRAM 121,24 %8,45
        BITCOIN 78.453,00 %-0,01
        GBP/TRY 59,4899 %0,11
        EUR/USD 1,1799 %0,07
        BRENT 65,97 %-0,50
        ÇEYREK ALTIN 11.245,72 %5,76
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Yerli biyoteknoloji tesisine Avrupa Birliği'nden kalite onayı - Teknoloji Haberleri

        Yerli biyoteknoloji tesisine Avrupa Birliği'nden kalite onayı

        Monoklonal antikorlar, proteinler ve gen tedavisi ürünlerine odaklanan biyofarmasötik şirketi Yerlika, tesisine Türkiye'de alanında Avrupa Birliği (AB) onayı alan ilk kuruluş oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 13:18 Güncelleme: 03.02.2026 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yerli biyoteknoloji tesisine Avrupa Birliği'nden kalite onayı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Alınan bilgiye göre, biyofarmasötik alanında faaliyet gösteren Yerlika, uluslararası kalite tescili olan EU-GMP onayını almayı başardı. Bu gelişmeyle Yerlika, monoklonal antikor ilaçlarını hücre hattı aşamasından nihai ürüne kadar Türkiye'de uçtan uca üretebilen AB onaylı ilk ve tek tesis ünvanını kazandı.

        EU-GMP, ilaç üretimi için dünyadaki en yüksek ve sıkı standartlardan biri olarak kabul ediliyor. Bu onay, ilk hücrelerden başlayarak kültür ve saflaştırma süreçlerine ve nihai ürüne kadar tüm üretim aşamalarının sıkı kontrol altında, izlenebilir ve Avrupa standartlarına uygun şekilde yürütüldüğü anlamına geliyor.

        REKLAM

        Bu onayın önemi, söz konusu ürünlerin monoklonal antikor ilaçları olmasıyla daha da artıyor. Kanser, otoimmün hastalıklar ve tedavisi zor birçok hastalıkta kullanılan karmaşık ve hassas ilaçların üretimleri, ileri teknoloji, hassas altyapı ve yüksek düzeyde uzmanlık gerektiyor. Bu alanda EU-GMP onayının alınmasıyla Türkiye yüksek teknolojili ilaç üretiminde bir eşiği daha geride bıraktı.

        Yerlika, monoklonal antikorlar, proteinler ve gen tedavisi ürünleri üzerine odaklanan, Türkiye'nin biyoteknolojik ilaç üretiminde dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen bir biyofarmasötik şirketi olarak çalışmalarını yürütüyor. Şirket, Tekirdağ Çerkezköy'de bulunan GMP sertifikalı tesislerinde, AR-GE'den nihai ürüne kadar tam entegre bir altyapıyla hizmet veriyor.

        "KÜRESEL PAZARLARA İHRACATIN ÖNÜ AÇILDI"

        Yerlika Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Hasan Zeytin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "AB onayının alınması, Türkiye’nin en karmaşık biyoteknolojik ilaçları Avrupa standartlarında üretebilecek kapasiteye sahip olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

        Yerlika olarak monoklonal antikor teknolojisini Türkiye'de hücre hattı seviyesinden itibaren kurduklarını aktaran Zeytin, "Bu, ileri tedavilerin geleceği ve sağlık alanında teknolojik bağımsızlık için çok önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

        Zeytin, doktorlar için bu onayın, sürekli kalite, yüksek güvenlik ve güvenilirlik anlamına geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu onay, hastalar için ise ilacın dünyanın en gelişmiş ülkelerinde kullanılan standartlarla üretildiğinin bir garantisidir. Onay, kalitemizin tescil edilmesinin yanında, yüksek katma değerli biyoteknolojik ürünlerimizin Avrupa başta olmak üzere küresel pazarlara ihracatının da önünü açan stratejik bir gelişme oldu."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sosyal medyadan kandırıp tecavüz ettiler, parasını ve telefonunu gasp ettiler

        Hatay'da sosyal medya üzerinden kandırdıkları 21 yaşındaki genç kadının kollarını bağlayıp tecavüz eden ve parası ile cep telefonunu gasp eden 2 şahıs mahkemece tutuklandı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Kante ve En-Nesyri transferleri zora girdi!
        Kante ve En-Nesyri transferleri zora girdi!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor