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HaberlerSağlıkYerli Covid-19 aşısı 44 gönüllüye uygulandı - Haberler
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Yerli Covid-19 aşısı 44 gönüllüye uygulandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite bünyesinde geliştirilen ve Faz 1 çalışmaları devam eden yerli Covid-19 aday aşısının 44 gönüllüde uygulandığını açıkladı

Yerli Covid-19 aşısı 44 gönüllüye uygulandı - Haberler
Yerli Covid-19 aşısı 44 gönüllüye uygulandı
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DHA

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (ERAGEM) koronavirüse karşı geliştirilen yerli ve milli ERUCOV-VAC inaktif aşısının son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ"

Faz 1 çalışmasına değinen Prof. Dr. Çalış, "Üniversitemiz tarafından geliştirilen ve üniversitemizde Faz 1 çalışmaları devam eden Covid-19 aday aşımızın ilk aşı dozlaması 44 gönüllümüzde tamamlandı. Herhangi bir yan etkisi görülmedi. Birkaç gün içinde geçeceğimiz ikinci doz uygulamanın da başarılı geçmesini ümit ederiz" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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