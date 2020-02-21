AA

Türkiye'de geliştirilen elektrikli trenin raylara inmesine sayılı günün kaldığı ortaya çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapılan açıklamaya göre, yerli elektrik tren 29 Mayıs'ta test edilmeye başlanacak.

Adapazarı ilçesindeki Türkiye Vagon Sanayi AŞ'yi (TÜVASAŞ) ziyaretinde açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Milli elektrikli tren, 29 Mayıs'ta raylara indirilip test edilmeye başlanacak. Testlere göre, Eylül ayında bu trenler vatandaşlarımızca kullanılmaya başlanacak" dedi.

Bakan Varank, TÜVASAŞ'ın Alüminyum Gövde Üretim Fabrikası'nı gezerek, yapımı devam eden Milli Elektrikli Tren Seti'ni inceledi.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Varank, geçen günlerde açıklanan 2020 Yatırım Planı'nda TÜVASAŞ'ın da yer aldığını hatırlatarak, 56 hızlı tren setinin kurumdan temin edileceğini bildirdi.

'15 YILDA 15 MİLYAR EUROLUK ALIM YAPILACAK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, devletin önümüzdeki 15 yıllık süreçte yaklaşık 15 milyar euroluk raylı sistemler satın alımı yapacağını belirterek, "Burada görmüş olduğumuz ürün, tasarımından başlayarak 160 kilometre hız yapabilen mevcut yüksek hızlı tren ve hızlı tren hatlarımızda çalışan bir tren seti. Bu setin en önemli özelliği tedarikçiler vasıtasıyla bu trenlerin oldukça yüksek oranlarda yerlileştirilmesi. Cer sistemleri, boji sistemlerinin bir kısmı ASELSAN tarafından yapılıyor. Burada Yaz-Kar firmamız var, trenin klimasını üretiyor. Başka firmalarımız da bu trenin çok çeşitli parçalarını yerlileştiriyor. Bundan sonra kendi milli yerli markamızı oluşturup hem kendi ihtiyacımız olan ürünlerimizi üretmek hem de dünyada global ve rekabetçi bir oyuncu olmak istiyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye'de yerli üretimin artırılması ve geliştirilmesi için çok çeşitli politikalar uyguladıklarını belirten Varank, "Sanayi iş birliği dediğimiz, yapılan ihalelerde ürünlerin yerlileştirilmesinin yol haritalarını çıkardığımız bir programımız var. Buna ihtiyaç duymadan TÜVASAŞ aslında bunu burada gerçekleştirmiş. Çok yakında 160 kilometre hız yapabilen trenlerimizin testleri başlayacak" ifadelerini kullandı.

Bunun bir sonraki adımının saatte 200 kilometrenin üzerinde hız yapabilen yüksek hızlı trenler olduğunu aktaran Bakan Varank, "Bunu da çok ufak modifikasyonlarla geliştirecek kabiliyetimiz burada var" dedi.