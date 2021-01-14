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Yerli fintech Paymes 2020’de cirosunu 4’e katladı

Yerli fintech girişimlerinden Paymes 2020 yılında 3.5 kat büyüdüğünü ve 1.5 milyar ödeme işlemine aracılık ederek cirosunu 4’e katladığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında Türkiye’de sosyal ticaret yaklaşık yüzde 80 oranında büyüdü ve sosyal ticaret yapan 1 milyon satıcıdan 589 bin 244’ü ödemelerini Paymes aracılığıyla gerçekleştirdi. Türkiye genelinde 2020’de sosyal ticarette en çok büyüyen bölgenin ise Doğu Anadolu olduğu belirtildi

Yerli fintech Paymes 2020’de cirosunu 4’e katladı
HABERTURK.COM

Ödeme platformu olarak hizmet veren yerli fintech girişimlerinden Paymes, 2020 karnesini ve sosyal ticarete yönelik beklentilerini paylaştı.

Paymes'in geçtiğimiz yıl 2019’a göre 3.5 kat büyüdüğü ve 1.5 milyar ödeme işlemine aracılık ederek cirosunu 4’e katladığı belirtildi.

Türkiye’de sosyal ticaret yapan 1 milyon satıcıdan 589 bin 244’ünün ödemelerini Paymes aracılığıyla gerçekleştirdiği kaydedilirken, şirketin 2021 hedefleri arasında ise İngiltere pazarına açılarak Avrupa’ya teknolojisini ihraç etmek geliyor.

Yaplan açıklamaya göre, 2020’de Paymes linkleri aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerin ağırlıklı kısmı WEB, WhatsApp ve Messenger üzerinden gerçekleşti.

TİCARET YÜZDE 80 ARTTI

Paymes’in analizine göre 2020 yılında Türkiye’de sosyal ticaret 2020 yılında yaklaşık yüzde 80 oranında büyüdü. Türkiye özelinde sosyal ticaret verilerini de açıklayan Paymes, 2020 yılında sosyal ticarette en çok oyun, eğlence, el emeği ve kişiselleştirilmiş ürünler, moda/aksesuar ürünleri, dijital servisler, danışmanlık hizmetleri ile ev/ofis araçları kategorilerinde alışverişlerin yoğunlaştığını belirtti. Paymes yaptığı açıklamada, sosyal ticaret hacminin Marmara Bölgesi’nde yoğunlaştığını ancak özellikle pandemi döneminde Doğu Anadolu Bölgesi’nde de sosyal ticarete ilginin katlanarak arttığına dikkat çekiyor.

Bölgede özellikle el emeği ürünlerin satışlarının önemli ölçüde arttığının altı çiziliyor. Bu artışta ayrıca Paymes’in Doğu Anadolu Bölgesi’nde kadın kooperatifleriyle düzenlediği sosyal ticaret eğitimleriyle bölgede daha fazla satıcının sosyal ticaret yönelmesi de etkili oluyor. 2020 yılında sosyal ticaretin en çok yoğunlaştığı ayları da analiz eden Paymes özellikle Kasım ve Aralık aylarındaki yoğun indirim kampanyalarının sosyal ticarette satışları yükselttiği açıklıyor.

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 600 MİLYAR DOLARI AŞACAK

Paymes’in 2020 karnesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Paymes Kurucu Ortağı Sabrican Zaim, "2020'de akıllı ödeme botununu WhatsApp’a entegre ettik, KOBİ’lerimize yönelik stratejik iş birliklerine imza attık. Bayi, fabrika, sanayi kuruluşu, kurye, çiçekçi gibi çok farklı kişi ve kurum için ödeme alma çözümü sunduk. 2020 yılının en heyecan verici çalışmalarından biri de Facebook’a özel bir ödeme platformu geliştirmek üzere dünya genelinde seçilen tek girişim olmamızdı" dedi.

Zaim, Covid-19 ile büyüyen Sosyal Ticaretin 2027’deki dünya pazar büyüklüğünün 605 milyar dolara ulaşması beklendiğini belirtti.

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