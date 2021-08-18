Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Girişimcilik
ABONE OL

Yerli girişimden saatlik tekne kiralama hizmeti

Tekne kiralama platformu viravira.co, günlük ve saatlik tekne kiralama hizmeti vermeye başladı. Konuyla ilgili konuşan viravira.co Kurucu Ortağı ve CEO’su Baran Yıldırım, "Yeni hizmetimize özel olarak oluşturduğumuz 400 teknelik portföy ile İstanbul dahil tüm lokasyonlarda günlük ve saatlik tekne kiralama hizmeti veriyoruz" dedi

Yerli girişimden saatlik tekne kiralama hizmeti
HABERTURK.COM

Türkiye dahil 41 ülke ve 960 farklı lokasyonda 11 bin kiralık tekne ile hizmet veren tekne kiralama platformu viravira.co, gece konaklamalı mavi tur alanında sürdürdüğü faaliyet alanını genişlettiğini duyurdu.

Saatlik ve günlük tekne kiralama hizmetlerini kullanıcılarıyla buluşturan yerli girişim, bu hizmete özel olarak oluşturduğu 400 teknelik portföyü yayına aldı. Konuyla ilgili konuşan viravira.co Kurucu Ortağı ve CEO’su Baran Yıldırım, “Yeni hizmetimize özel olarak oluşturduğumuz 400 teknelik portföy ile İstanbul dahil tüm lokasyonlarda günlük ve saatlik tekne kiralama hizmeti veriyoruz. Deniz tutkunları bundan böyle sistemimiz üzerinden saatlik kiralamalarda yarım gün, tam gün kiralama seçeneğinde ise tüm günü kapsayacak şekilde gece konaklama yapmadan kiralama yapabilecek” dedi.

viravira.co yayına aldığı 400 teknelik portföy ile tüm lokasyonlarda saatlik ve günlük tekne kiralama hizmetinin yanı sıra İstanbul’da da tekne kiralama hizmeti veriyor. İstanbul’daki lokasyonlar arasında, Arnavutköy, Bebek, Beşiktaş, Beykoz, Eminönü, Kuruçeşme, Sarıyer ve Üsküdar bulunuyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Siber güvenlik girişimlerine kuluçka desteği
GİRİŞİMCİLİK Siber güvenliğe özel kuluçka desteği
Akinon'a 20 milyon dolar yatırım
GİRİŞİMCİLİK Akinon'a 20 milyon dolar yatırım
Markalar ile ajansları buluşturan platforma yatırım
GİRİŞİMCİLİK Marka ve ajansı buluşturdu yatırımı kaptı!
Bakan Varank Trendyol'u ziyaret etti
GİRİŞİMCİLİK Bakan Varank Trendyol'u ziyaret etti
Yemeksepeti Marketyo'yu satın aldı
GİRİŞİMCİLİK Yemeksepeti Marketyo'yu satın aldı
Getir İngiliz futbol ekibinin sponsoru oldu
GİRİŞİMCİLİK Getir İngiliz futbol ekibine sponsor oldu
Girişimcilik Dünya Kupası’nda Türkiye'yi Musixen temsil edecek
GİRİŞİMCİLİK Musixen Türkiye'yi dünyada temsil edecek
Mercedes-Benz StartUP'ta kazanan ekipler belli oldu
GİRİŞİMCİLİK Girişimlere 150 bin TL'lik ödül
Yerli girişim günde 5 TL'ye scooter kiralıyor
GİRİŞİMCİLİK Günde 5 TL'ye scooter kiralıyor
Momento ilk 6 ayda üye sayısını yüzde 74 artırdı
GİRİŞİMCİLİK 6 ayda üye sayısını yüzde 74 artırdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.