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Türkiye dahil 41 ülke ve 960 farklı lokasyonda 11 bin kiralık tekne ile hizmet veren tekne kiralama platformu viravira.co, gece konaklamalı mavi tur alanında sürdürdüğü faaliyet alanını genişlettiğini duyurdu.

Saatlik ve günlük tekne kiralama hizmetlerini kullanıcılarıyla buluşturan yerli girişim, bu hizmete özel olarak oluşturduğu 400 teknelik portföyü yayına aldı. Konuyla ilgili konuşan viravira.co Kurucu Ortağı ve CEO’su Baran Yıldırım, “Yeni hizmetimize özel olarak oluşturduğumuz 400 teknelik portföy ile İstanbul dahil tüm lokasyonlarda günlük ve saatlik tekne kiralama hizmeti veriyoruz. Deniz tutkunları bundan böyle sistemimiz üzerinden saatlik kiralamalarda yarım gün, tam gün kiralama seçeneğinde ise tüm günü kapsayacak şekilde gece konaklama yapmadan kiralama yapabilecek” dedi.

viravira.co yayına aldığı 400 teknelik portföy ile tüm lokasyonlarda saatlik ve günlük tekne kiralama hizmetinin yanı sıra İstanbul’da da tekne kiralama hizmeti veriyor. İstanbul’daki lokasyonlar arasında, Arnavutköy, Bebek, Beşiktaş, Beykoz, Eminönü, Kuruçeşme, Sarıyer ve Üsküdar bulunuyor.