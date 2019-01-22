Kenevirin yeniden gündemimize girmesiyle birlikte, ne denli faydalı bir bitki ve olağanüstü geniş bir kullanım alanına sahip olduğu konusunda da bilgileniyor ya da bilgilerimizi tazeliyoruz.
Kenevir bitkisinin on binlerce kullanımı arasında biri var ki, Türkiye’nin yeni hedefleri ile de çok örtüşüyor.
Otomotiv endüstrisi...
Şaka gibi gelebilir ama kenevirden üretilecek otomobiller, Türkiye’nin özellikle yerli otomobil üretimi arayışında, çok önemli bir kaldıraç ve dışa bağımlılıktan kurtarıcı önemli bir unsur haline gelebilir.
Bunu “bir fikirden” yola çıkarak söylemiyorum.
İddiamın arkasında neredeyse 80 yıl önce yaşanmış bir gerçeklik var.
1930’lu yılların sonunda, “seri üretim otomobilin” mucidi, dahi mühendis Henry Ford otomobil üretiminde yeni arayışlar içerisindeydi.
Hem Amerikan çelik endüstrisine bağımlılığını azaltmak hem de büyük buhran sonrası büyük yokluk içindeki Amerikan çiftçilerine yeni alanlar yaratabilmek amacıyla “kenevir kaportalı” bir otomobil üretmek için işe girişti.
Ve 1937 yılında ilk “Hemp Car”ı üretti.
Hemp Car, yani Kenevir otomobil o güne dek yapılmış ilk kompozit gövdeli otomobildi.
Bitkisel plastik olarak tanımlanan bir malzemeden yapılmıştı.
Kenevir elyaflarının reçine ile kaplanıp sıkıştırılması ile elde edilmiş bir materyaldi ve bugünün “karbon kompozit” materyallerine benzer bir üründü.
Çelikten 10 kat daha dayanıklı, esnek ve yenilenebilir bir malzemeydi.
Dahası yakıt olarak da kenevirden üretilmiş biyo yakıt kullanacak bir motora sahipti.
Prototipler üretildi.
Tanıtımlar yapıldı.
Ancak Ford’un karşısına daha önce değindiğim Rockefeller-Dupont-Hearst lobisi çıktı.
Kenevir ekimi yasaklandı.
Ford’un hem çevreyi hem çiftçileri kurtaracak girişimi engellendi.
Cumhurbaşkanı’nın kenevirin önemini vurgulayan açıklaması ile bugün bir fırsatla karşı karşıya olabiliriz.
Nasıl ki, Türkiye Anadol’da cam elyafı kompozit bir gövde ürettiyse, ondan çok daha kullanışlı ve sağlam bir malzeme olan kenevir kompozit ile yerli otomobili yapabiliriz.
Çok daha ucuz, çok daha hafif, milli ve yerli bir otomobile sahip olabiliriz.
Üstelik elektrikli olacağı söylenen otomobilin gövdesinin bu malzeme ile üretilmesi, elektrikten kaynaklanabilecek olası riskleri de azaltacaktır.
En azından denemekte, düşünmekte fayda var.
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