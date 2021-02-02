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Yerli otonom otobüsün iki ülkeye satışı gerçekleşti

Karsan'ın yerli teknoloji şirketi ADASTEC işbirliği ile geliştirdiği Otonom Atak Electric toplu taşıma aracının iki ülkeye satışı gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne taşıyan dünyanın ilk seri üretim 4'üncü seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü hakkında bir video paylaştı. Bakan Varank'ın paylaştığı görüntülerde, Otonom Atak Electric'in Romanya ve ABD'nin Michigan eyaletine satışının başlandığı belirtildi

Yerli otonom otobüsün satışına başlandı
HABERTURK.COM

Karsan'ın otonom teknolojili Atak Electric toplu taşıma aracı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4'üncü seviye sürücüsüz elektrikli otobüsüyle kabine toplantısını gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, otobüs ile gerçekleştirilen yolculuğun görüntülerini paylaştı.

Bakan Varank'ın paylaştığı görüntülerde, Otonom Atak Electric'in Romanya ve ABD'nin Michigan eyaletine satışının başlandığı belirtildi.

Görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların yolculuğu sırasında otobüsün sürücü müdahalesi olmadan bilgisayar yazılımı ile yol aldığı görülüyor.

TEK ŞARJ İLE 300 KM

Karsan'ın Otonom Atak Electric modeli, Avrupa'nın ilk Seviye 4 otonom özelliklerine sahip otobüsü olması ile öne çıkıyor. 8 metre sınıfındaki yüzde 100 elektrikli toplu taşıma aracı, bir başka Türk şirket ADASTEC ile yapılan işbirliği ile geliştirildi.

ADASTEC tarafından geliştirilen Seviye 4 otonom yazılımlarının, Atak Electric'in elektrik-elektronik mimarisine ve elektrikli araç yazılımlarına entegre edildiği belirtildi.

Otonom Atak Electric, gücünü BMW tarafından geliştirilen 220 kWh kapasiteli bataryalardan alıyor ve 230 kW güce ulaşarak 2 bin 500 Nm tork üretebiliyor.

8.3 metrelik uzunluğa sahip Atak Electric, 52 kişinin üzerinde yolcu kapasitesi ve tek şarj ile 300 km'lik menzil sunabiliyor. Araç, 2.5 saatte hızlı şarj olabiliyor.

Seviye 4 otonom sürüş, sürücü yardımı olmadan dinamik sürüş gerekliliklerinin tümünün otomatik bir sürüş sistemi tarafından yapılması olarak tanımlanıyor.

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