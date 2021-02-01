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HaberlerOtomobilSon dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sürücüsüz yerli otobüsü tanıttı! Atak Electric özellikleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sürücüsüz yerli otobüsü tanıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar, kabine toplantısına Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsüyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sürücüsüz yerli otobüsü tanıttı! Atak Electric özellikleri
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar, kabine toplantısına Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsüyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada,"Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise açıklamasında "Sn. Cumhubaşkanımızın tanıttığı bu araç bir test aracı değil... Ön gösterim aracı da değil... Seri üretim hattından çıkarak satışı gerçekleşen, Türk Mühendisleri Tarafından Geliştirilen Dünyanın İlk Seri Üretim 4. Seviye Sürücüsüz Elektrikli Otobüsü" ifadelerini kullandı.

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