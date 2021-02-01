Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sürücüsüz yerli otobüsü tanıttı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar, kabine toplantısına Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsüyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada,"Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz" dedi.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 1, 2021

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise açıklamasında "Sn. Cumhubaşkanımızın tanıttığı bu araç bir test aracı değil... Ön gösterim aracı da değil... Seri üretim hattından çıkarak satışı gerçekleşen, Türk Mühendisleri Tarafından Geliştirilen Dünyanın İlk Seri Üretim 4. Seviye Sürücüsüz Elektrikli Otobüsü" ifadelerini kullandı.