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Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, akıllı otonom otobüs çalışmalarında yeni bir başarıya imza attığını bildirdi. Son 10 yılda cirosunun yüzde 8'ini Ar-Ge faaliyetlerine ayıran şirketin, akıllı ulaşım, alternatif yakıtlı araçlar, akıllı teknolojiler ve sürücüsüz araçlar üzerine yürüttüğü araştırma geliştirme çalışmalarında sürücüsüz otobüs alanında seviye atladığı belirtildi.

Otokar, Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı kapsamında 2018 yılından günümüze Okan Üniversitesi ile birlikte "İleri Seviyede Otonom Otobüs Sistemi Geliştirilmesi" projesinde sürücüsüz otobüsünü geliştirmeye başladı. Üç yıllık çalışmaların ardından Türkiye'nin ilk çevresini algılayan, düşük hızlarda dahi hassas kontrol ve konforlu bir yolculuk sağlayan otonom otobüsünün ikinci aşama yazılım bütünleştirme ve sürücüsüz doğrulama testleri başarı ile tamamlandığı bildirildi.

'AB 2050 HEDEFLERİNE UYGUN OLARAK GELİŞTİRİLİYOR'

Otokar'ın vizyonunda kendi teknolojisini geliştirerek ürünlerinde yerli ve milli özellikleri korumak olduğunu belirten Genel Müdür Serdar Görgüç, "Birbiriyle, yol kenar üniteleri ve trafik sinyalizasyon sistemleriyle konuşan sistemin hemen ardından Türkiye'nin ilk otonom otobüsü için Okan Üniversitesi ile çalışmalara başladık. Trafiğe açık tüm yollarda ve tüm hava koşullarında direksiyonsuz sürüş seviyesine kadar otonom araç geliştirme ve ticarileştirme hedefimizde kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Otonom otobüs çalışmaları, ulaştırma sektörü ile kentleşmenin geleceğini şekillendirecek olan gelecek teknolojilerinin, verimli ulaşım yöntemlerinin ülkemiz insan kaynağı ile geliştirilebilmesinin mümkün olduğunu gösteren çok önemli bir aşama. Otonom otobüsümüz, Otokar'ın Avrupa Birliği (AB) 2050 hedeflerinde bulunan, sıfır kaza hedefi ile uyumlu olarak geliştireceği, otonom şehir aracı için alt yapı sağlayacak" açıklamasını yaptı.