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Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezi Cube Incubation’da boşaltım sistemine yönelik medikal ürünler geliştiren Legna Medikal isimli girişim son aldığı yatırım ile değerleme tutarını 1.86 milyon euroya çıkardı.

İş adamı Semih Koçak’tan yatırım alan girişimin, kolostomi (kalın bağırsağın bir ucunu karın duvarından çıkaran bir cerrahi ameliyat işlemi),ileostomi (İnce bağırsağın (ileum) bir ameliyat ile karın ön duvarına ağızlaştırılması) ve ürostomi (idrarın mesaneden uzaklaştırılması işlemi) operasyonları sonrası sızıntı, koku, gaz çıkışı ve istemsiz gerçekleşen boşaltım gibi problemler üzerine odaklanarak bunları ortadan kaldırmaya yönelik bir sistem üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıracağı belirtildi.

Legna Medikal'ın bu projeyle Aralık-2020’de dünyada bu alanda benzer bir mekanizma bulunmadığı için Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu’ndan (World Intellectual Property Organization – WIPO) PCT (Patent Cooperation Treaty) üzerinden “buluş” onayı aldığı bilgisi paylaşıldı. Şirketin 30 ay içinde istediği ülkede patent başvurusu yapabileceği öğrenildi.

Alınan yatırımı değerlendiren Legna Medikal CEO’su Onur Tekeli, "2021 yılı için projenin MVP aşamasını tamamlayacağız, sonrasında yeni bir yatırım turuna çıkacağız. Pazara gireceğimiz tarihle birlikte öncelikli olarak Türkiye ve Avrupa sonrasında ise Asya ve peşi sıra Amerika pazarlarına girme planlarımız bulunuyor. Belirlediğimiz stratejilerle pazarımızı globalleştireceğimize ve tıbbi cihaz alanında ihracat rakamlarına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Bu projede önemli bir sosyal sorumluluk hedefimiz de bulunuyor. Hastalar, engelli bireyler, bebekler ve çocuklar için sosyal sorumluluk hedefimiz var. Ürünümüz ticari hale geldiğinde az gelişmiş ülkelerdeki hastalara ürün hibelerimiz olacak" dedi.