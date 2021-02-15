Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGirişimcilikYerli sağlık girişiminin değeri 2 milyon euroya yaklaştı
ABONE OL

Aldığı yatırım ile değeri 2 milyon euroya yaklaştı

Sağlık girişimlerinden Legna Medikal, son aldığı yatırım ile değerleme tutarını 1.86 milyon euroya çıkardığını duyurdu. Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezi Cube Incubation’da boşaltım sistemine yönelik medikal ürünler geliştiren şirketin CEO’su Onur Tekeli, "Öncelikli olarak Türkiye ve Avrupa sonrasında ise Asya ve peşi Amerika pazarlarına girme planlarımız bulunuyor. Belirlediğimiz stratejilerle pazarımızı globalleştireceğimize ve tıbbi cihaz alanında ihracat rakamlarına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Hastalar, engelli bireyler, bebekler ve çocuklar için sosyal sorumluluk hedefimiz var. Ürünümüz ticari hale geldiğinde az gelişmiş ülkelerdeki hastalara ürün hibelerimiz olacak" dedi

Yerli sağlık girişiminin değeri 2 milyon euroya yaklaştı
HABERTURK.COM

Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezi Cube Incubation’da boşaltım sistemine yönelik medikal ürünler geliştiren Legna Medikal isimli girişim son aldığı yatırım ile değerleme tutarını 1.86 milyon euroya çıkardı.

İş adamı Semih Koçak’tan yatırım alan girişimin, kolostomi (kalın bağırsağın bir ucunu karın duvarından çıkaran bir cerrahi ameliyat işlemi),ileostomi (İnce bağırsağın (ileum) bir ameliyat ile karın ön duvarına ağızlaştırılması) ve ürostomi (idrarın mesaneden uzaklaştırılması işlemi) operasyonları sonrası sızıntı, koku, gaz çıkışı ve istemsiz gerçekleşen boşaltım gibi problemler üzerine odaklanarak bunları ortadan kaldırmaya yönelik bir sistem üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıracağı belirtildi.

Legna Medikal'ın bu projeyle Aralık-2020’de dünyada bu alanda benzer bir mekanizma bulunmadığı için Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu’ndan (World Intellectual Property Organization – WIPO) PCT (Patent Cooperation Treaty) üzerinden “buluş” onayı aldığı bilgisi paylaşıldı. Şirketin 30 ay içinde istediği ülkede patent başvurusu yapabileceği öğrenildi.

Alınan yatırımı değerlendiren Legna Medikal CEO’su Onur Tekeli, "2021 yılı için projenin MVP aşamasını tamamlayacağız, sonrasında yeni bir yatırım turuna çıkacağız. Pazara gireceğimiz tarihle birlikte öncelikli olarak Türkiye ve Avrupa sonrasında ise Asya ve peşi sıra Amerika pazarlarına girme planlarımız bulunuyor. Belirlediğimiz stratejilerle pazarımızı globalleştireceğimize ve tıbbi cihaz alanında ihracat rakamlarına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Bu projede önemli bir sosyal sorumluluk hedefimiz de bulunuyor. Hastalar, engelli bireyler, bebekler ve çocuklar için sosyal sorumluluk hedefimiz var. Ürünümüz ticari hale geldiğinde az gelişmiş ülkelerdeki hastalara ürün hibelerimiz olacak" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sosyal girişimciler projelerini anlatacak
GİRİŞİMCİLİK'Film Gibi Girişimler' serisi başladı
Yerli üreticiyi yurtdışına taşıdı
GİRİŞİMCİLİKYerli üreticiyi yurtdışına taşıdı
Yerli girişim kargoda iadeyi sıfırladı - girişimcilik haberleri
GİRİŞİMCİLİKYerli girişim kargoda iadeyi sıfırladı
Eczacıya özel takas sistemi geliştirdi
GİRİŞİMCİLİKEczacıya özel takas sistemi geliştirdi
Bosch kurum içi girişimcilik projesine yatırım yaptı
GİRİŞİMCİLİKBosch'tan 'Akıllı Kanca' yatırımı
Delivery Hero ciroyu ikiye katladı - haberler
GİRİŞİMCİLİKGetir götürden milyarlar kazandılar!
İTÜNOVA TTO’da yeni genel müdür
GİRİŞİMCİLİKİTÜNOVA TTO'da bayrak değişimi
Oyak Renault ve Bahçeşehir Üniversitesi’nden iş birliği
GİRİŞİMCİLİKÜniversite ve sanayi işbirliği yaptı
Girişimcilik Merkezi İzmir kapılarını açtı
GİRİŞİMCİLİKKapılarını İzmirli girişimcilere açtı
SEND4US ABD pazarının kapılarını daha hızlı açmayı vaat ediyor
GİRİŞİMCİLİKABD pazarına girmek isteyenlere yardım ediyor