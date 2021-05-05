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Yerli dijital asistan Selim bir yılda 5.6 milyon soruyu yanıtladı

Kuveyt Türk, yerli ses ve yapay zekâ teknolojileri şirketi Sestek işbirliğiyle Dijital Asistan Selim’i geliştirdi. Kelime tanımada yüzde 97 başarıya ulaşan Dijital Asistan Selim, bir yılda müşterilerin 5.6 milyon sorusunu cevaplandırdı.

Yerli ses ve yapay zekâ teknolojileriyle Selim'i geliştirdiler - Haberler
HABERTURK.COM

Salgının etkisiyle 2020’de hız kazanan dijital dönüşüm, yapay zekâ destekli teknolojilerin yaygınlaşmasını da sağladı. Bu teknolojilerin ürünü olarak hayatımızdaki yerini alan akıllı sanal asistanlar, başta bankacılık olmak üzere pek çok sektörde kullanılıyor.

Bu alanda geliştirilen bir proje de katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk Katılım Bankası ile yerli ses ve yapay zekâ teknolojileri şirketi Sestek’ten geldi. İki kurumun iş birliğiyle geliştirilen yerli Dijital Asistan Selim, son 12 ayda 2 milyondan fazla görüşmede 5.6 milyon soruyu cevaplandırdı. Verilen bilgiye göre hesap işlemleri, kart başvurusu, para transferi, döviz işlemleri ve şifre alma gibi işlemle ilgili ihtiyaçlara yanıt veren Selim, kelime tanımada yüzde 97’lik başarı oranına ulaştı.

SESLİ TALEPLERİ YANITLAYACAK

Diyaloğa dayalı teknolojiler konusundaki uzmanlıklarıyla Dijital Asistan Selim’i müşterilerin ifadelerinden ne demek istediklerini anlayarak soruları yanıtlayabilen, finansal hesaplamalar yapabilen ve talep edilen işlemlerle ilgili müşterileri dijital kanalların ilgili menülerine yönlendirebilen bir dijital asistan olarak geliştirdiklerini belirten Sestek Kurucusu Prof. Dr. Levent Arslan, “Bu sayede Kuveyt Türk müşterileri internet şube, mobil şube ve WhatsApp gibi çeşitli kanallar üzerinden Selim’le yazışarak işlem yapabiliyor. Önümüzdeki dönemde ses teknolojileriyle entegre edildiğinde Selim sesli talepleri de yanıtlayabilecek” diye konuştu.

'DİJİTAL ASİSTANLARIN BANKACILIKTAKİ ROLÜ ARTIYOR'

Projenin çıkış noktası hakkında bilgi veren Kuveyt Türk Dijital Bankacılık Grup Müdürü Dr. Okan Acar ise “Dijital asistanların, bankacılığın dijital dönüşümündeki rolünün her geçen gün arttığına tanıklık ediyoruz. Biz de tüm dijital kanallarımızda, müşteri deneyimini geliştirmeyi ve dijital dönüşümü hızlandıracak bir dijital asistan konumlandırmayı hedefledik. Ses teknolojilerindeki uzmanlıkları ve finans sektöründeki birikimleri nedeniyle dijital asistanımızı Sestek’le birlikte hayata geçirmeye karar verdik. Dijital Asistan Selim’in yüksek tanıma başarısı sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru şekilde anlayarak hızla cevaplayabildik. Böylece, dijital kanallardan gelen bilgi taleplerini yüzde 29 azaltmayı başardık. Sestek’le chatbot’un yanı sıra ses teknolojileri ürünlerine yönelik projeler de geliştiriyoruz” diye konuştu.

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